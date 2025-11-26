Mireasa, sezon 12. Discuție codificată în casa fetelor. Ce sancțiune a anunțat Simona Gherghe

Simona Gherghe a anunțat în emisia live de Mireasa de pe 26 noiembrie 2025 că a existat o încălcare de regulament.

Iolanda, Florina și Simona și-au făcut unghiile și au vorbit despre Nicoleta, fără să-i dea numele.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Cele 12 zile de probă s-au încheiat pentru Alexandru. Pleacă sau rămâne? Anunțul Simonei Gherghe

Discuție codificată în casa fetelor. Ce sancțiune a anunțat Simona Gherghe: „E un cumul de încălcări de regulament”

Iolanda: Eu cred că și băieții au văzut niște chestii. Eu aș râde de o teorie

Florina: Eu aș vrea să zic ceva, dar nu zic… Decât să mă omoare bui că iar mă bag…

Iolanda: Începe cu litera asta?

Simona: Da sau nu, că ne prindem. Eu cred că se referea la Nico, că l-a vrut pe Ionuț, după iar nu l-a mai vrut, apoi l-a vrut iar, apoi l-a vrut pe Cosmin. Că lumea a văzut nehotărâre.

Iolanda: Nu e vorba de nehotărâre, e vorba că s-a băgat într-o relație incertă. Eu nu o văd pe ea să stea să aibă prea multă răbdare.

Florina: Mulți sunt prieteni cu Ionuț, dar primii o să fim eu și cu Alex. La cupluri mă refer, dacă ar fi să aleagă casa un cuplu care să părăsească casa… Indiferent că votează Sorin și Diana… Ei nu sunt cuplu.

Simona: Aș elimina un cuplu care și-a trăit aici…Nu un cuplu nou.

Simona Gherghe: „Sunt nevoită să anunț o sancțiune”

„Sunt nevoită să anunț o sancțiune. E un cumul de încălcări de regulament. Mai întâi pentru Iolanda, pentru limbajul ei, dar și pentru convorbirea codificată. Până luni nu intră corespondență în casa Mireasa”, a spus Simona Gherghe.

Așadar, concurenții nu pot primi pachete și scrisori până pe 1 decembrie.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025.

Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.