Mireasa, sezon 12. Cele 12 zile de probă s-au încheiat pentru Alexandru. Pleacă sau rămâne? Anunțul Simonei Gherghe

Mireasa, sezon 12. Cele 12 zile de probă s-au încheiat pentru Alexandru. Pleacă sau rămâne? Anunțul Simonei Gherghe

Cele 12 zile de probă ale lui Alexandru în casa Mireasa s-au încheiat. Băiatul a aflat dacă rămâne în competiție în calitate de concurent cu drepturi depline sau dacă părăsește emisiunea. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 14:41 | Actualizat Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 17:42

Cele 12 zile au fost foarte intense pentru Alexandru. Băiatul a venit în casă pentru Iolanda, a format un cuplu cu ea și s-a despărțit. După aceste 12 zile băiatul a aflat dacă pleacă sau rămâne în casa Mireasa.

Alexandru i-a trimis Iolandei flori și o scrisoare, manifestându-și interesul pentru ea, iar fata i-a făcut chemare. Iolanda a fost foarte încântată de venirea lui Alexandru și cei doi s-au sărutat în mai puțin de o oră de când s-au cunoscut față în față. Alexandru a spus că știe că Iolanda este un om bun și a fost impresionat și de faptul că au avut amândoi o poveste grea în copilărie. Alexandru și Iolanda au avut și un moment intim, iar a doua zi fata l-a simțit foarte distant, motiv pentru care s-a înfuriat.

Nicoleta a spus și ea că-l place pe Alexandru, iar Iolanda nu a acceptat o apropiere între fată și băiatul pe care ea l-a chemat în casă. Chiar dacă datorită Iolandei a revenit în casă, Alexandru a spus că ar vrea să o cunoască pe Nicoleta.

Iolanda și Alexandru au mai purtat discuții.

Iolanda: Un om căruia i-a plăcut de mine și a spus că n-a mai simțit așa ceva de foarte mult timp, să-mi spună în față că s-ar putea apropia și de Nicoleta

Alexandru: Comportamentul tău m-a ținut la distanță. De sâmbătă parcă suntem într-un război.

Iolanda: Dând curs la discuția cu Nicoleta, ai dat dovadă de lipsă de respect față de mine.

Iolanda s-a enervat și a mai vorbit despre Alexandru: „Să plece de unde a venit. Eu nu-l fac pe el concurent cu drepturi depline. Să vii să spui că-mi dai tu mie papucii… Eu abia aștept să-l văd pe ușa aia. După ce a zis Nicoleta că are interes, omul meu s-a schimbat la 180 de grade. Iar eu bătaia de joc nu sunt a nimănui. Și dacă eram afară îi dădeam cap în cap și nu glumesc cu lucrul ăsta”, a spus Iolanda.

Cele 12 zile de probă în casa Mireasa s-au încheiat pentru Alexandru. Pleacă sau rămâne? Răspunsul i l-a dat Simona Gherghe. Iolanda a plâns în direct și i-a mai cerut o șansă

În emisia live de Mireasa de pe 26 noiembrie 2025, Alexandru a aflat că părăsește emisiunea Mireasa.

Iolanda i-a cerut scuze lui Alexandru și i-a mai cerut o șansă la relație, dar băiatul a spus că nu poate trece peste ce s-a întâmplat. Iolanda a plâns în emisia live de Mireasa de pe 26 noiembrie 2025

„Știu că am greșit și îi cer scuze și public”, a spus Iolanda plângând.

„Eu i-am zis că nu pot să trec peste aceste chestii”, a spus Alexandru.

„Alexandru, cele 12 zile au expirat. Prin urmare, astăzi vei părăsi casa Mireasa!”, a spus Simona Gherghe.

Alexandru a mai primit 12 zile de probă în casa Mireasa, de data aceasta pentru Nicoleta

Așadar, Alexandru a aflat că nu rămâne în casa Mireasa, având în vedere că el a intrat pentru Iolanda, iar cei doi s-au despărțit. Totuși, Nicoleta a solicitat ca el să rămână, așa că mai are 12 zile de stat.

„Nicoleta a făcut această solicitare ca Nicoleta să rămână în casa Mireasa pentru ea. Producția a decis că Alexandru are la dispoziție 12 zile în care să dovedească... în cazul în care și ea rămâne în casă, că și ea e într-o cursă vineri”, a spus Simona Gherghe.

