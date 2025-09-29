Mireasa, sezon 12. Doamna Cristiana a revenit în emisiune 

În emisia live de pe 29 septembrie 2025 Simona Gherghe a anunțat intrarea în casa Mireasa a unei persoane. Este vorba despre revenirea unei mame.

Doamna Cristiana a revenit în casa Mireasa să-i susțină pe Virgil și pe Alexandru. reamintim că doamna Cristiana a intrat de la începutul sezonului 12 Mireasa ca însoțitoare a lui Virgil, apoi l-a adoptat și pe Alexandru. Din cauza unor probleme medicale, doamna Cristiana a fost nevoită să părăsească emisiunea pentru a face investigații. Pentru că acum se simte mai bine, doamna Cristiana a revenit în competiție.

Simona Gherghe a anunțat intrarea unei persoane în casa Mireasa: „Poate mai schimbă energia!”. Cine și-a făcut apariția la finalul emisiei live

„Mă gândesc că persoana care a venit mai schimbă energia în casă. Să intre chiar acum doamna Cristiana care se întoarce în casa Mireasa definitiv!”, a spus Simona Gherghe la finalul emisiei live de Mireasa.

„Bine v-am regăsit! Sunt foarte bine! Dacă îmi iau tratamentul sunt bine. O să fie bine!”, a spus doamna Cristiana.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.