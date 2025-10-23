Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Drama prin care a trecut Simona în adolescență. Ce poveste dureroasă de viață are noua concurentă

Mireasa, sezon 12. Drama prin care a trecut Simona în adolescență. Ce poveste dureroasă de viață are noua concurentă

Simona, noua concurentă din sezonul 12 Mireasa, și-a deschis sufletul și a dezvăluit care este povestea ei de viață.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 23 Octombrie 2025, 17:35 | Actualizat Joi, 23 Octombrie 2025, 17:43
Galerie
Simona, noua concurentă din sezonul 12 Mireasa, și-a pierdut mama în adolescență | Antena 1

Simona și-a deschis sufletul în fața băieților și a vorbit despre povestea ei de viață. Noua concurentă din sezonul 12 Mireasa și-a pierdut mama când era adolescență și a împărtășit o parte din drama pe care a trăit-o, la doar 13 ani.

Simona, noua concurentă din sezonul 12 Mireasa, și-a pierdut mama în adolescență

Întrebată de băieți despre familia ei, fata a mărturisit că aste un subiect sensibil. Cu toate acestea, a preferat să dea cărțile pe față, de la început.

Simona a dezvăluit că de la vârsta de 13 ani a crescut fără mama ei, însă tatăl său a fost cel care a preluat și acest rol și i-a fost alături.

Articolul continuă după reclamă

„E un subiect pe care nu voiam să îl deschid acum, cel puțin nu din prima zi. Oricum cred că o să se afle și o să se afle, așa că mai bine povestesc de acum. Mie mi-a murit mama la 13 ani. Dar n-am ce să zic până să moară ea, am avut o viață roz. După, nu a fost într-adevăr roz, dar nu a fost nici neapărat neagră. Adică tot colorată a fost, că am avut familia alături. Tatăl meu care, sincer, și-ar da viața pentru mine, și eu pentru el pentru că m-a crescut, a fost și mamă și tată, și financiar, nu mi-a lipsit absolut nimic. Chiar dacă nu e vreun bogătan. Și mătușa mea, sora lui, e ca mama mea. D-aia îi și zic. Dar e un subiect delicat nu prea-mi place să vorbesc despre el”, a povestit noua concurentă din sezonul 12 Mireasa.

În emisia live din 23 octombrie 2025, ea a reiterat faptul că familia i-a fost alături după tragedia prin care a trecut.

„Sunt copii orfani sau niște persoane care au părinți mai agresivi. Sunt multe alte cazuri. La mine, într-adevăr, viața a fost roz până la 13 ani, dar nu a mai fost roz pentru că mama a murit și nu mai are cum să fie la fel, nu mai are cum să umple ceva golul acela, dar nici să o duc în zona de negru”, a mai declarat Simona.

În plus, Simona a declarat și că a trecut printr-o relație toxică ce a durat 2 ani. Fata a trecut prin clipe grele din dorința de a fi pe placul partenerului ei.

„Câte traume mi-a dat, incredibil. Voia să mă schimbe și fizic. Și nici nu îi convenea nimic din ce făcea. M-a pus să slăbesc. Mi-a pus target să slăbesc la 48 de kilograme, am slăbit la 47, acum vreo 2, 3 ani și când am slăbit în 6 luni, că mi-a dat și dată, se uită la mine: „Da, ai slăbit cam mult acum”. Și am rămas și cu unele complexe. Eu peste el am trecut, peste traumele pe care mi le-a făcut, nu”, a mai adăugat ea.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

colaj foto simona concurenta mireasa sezon 12
+6
Mai multe fotografii

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Mireasa, sezon 12. Iolanda și Simona au dormit în casa băieților. Sorin a insistat ca una dintre fete să stea în camera ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: “Sunt recunoscător” Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: &#8220;Sunt recunoscător&#8221;
Observatornews.ro Afacerile lui Ioan Pavel, milionarul care a murit în accidentul aviatic din Vaslui Afacerile lui Ioan Pavel, milionarul care a murit în accidentul aviatic din Vaslui
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Mireasa, sezon 12. Iolanda și Simona au dormit în casa băieților. Sorin a insistat ca una dintre fete să stea în camera lui
Mireasa, sezon 12. Iolanda și Simona au dormit în casa băieților. Sorin a insistat ca una dintre fete să stea...
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Mireasa, sezon 12. Mama Loredanei a intervenit telefonic și i s-a adresat Dianei. Doamna Nelly i-a dat replica
Mireasa, sezon 12. Mama Loredanei a intervenit telefonic și i s-a adresat Dianei. Doamna Nelly i-a dat replica
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x