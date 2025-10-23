Mireasa, sezon 12. Drama prin care a trecut Simona în adolescență. Ce poveste dureroasă de viață are noua concurentă

Simona, noua concurentă din sezonul 12 Mireasa, și-a deschis sufletul și a dezvăluit care este povestea ei de viață.

Simona și-a deschis sufletul în fața băieților și a vorbit despre povestea ei de viață. Noua concurentă din sezonul 12 Mireasa și-a pierdut mama când era adolescență și a împărtășit o parte din drama pe care a trăit-o, la doar 13 ani.

Simona, noua concurentă din sezonul 12 Mireasa, și-a pierdut mama în adolescență

Întrebată de băieți despre familia ei, fata a mărturisit că aste un subiect sensibil. Cu toate acestea, a preferat să dea cărțile pe față, de la început.

Simona a dezvăluit că de la vârsta de 13 ani a crescut fără mama ei, însă tatăl său a fost cel care a preluat și acest rol și i-a fost alături.

„E un subiect pe care nu voiam să îl deschid acum, cel puțin nu din prima zi. Oricum cred că o să se afle și o să se afle, așa că mai bine povestesc de acum. Mie mi-a murit mama la 13 ani. Dar n-am ce să zic până să moară ea, am avut o viață roz. După, nu a fost într-adevăr roz, dar nu a fost nici neapărat neagră. Adică tot colorată a fost, că am avut familia alături. Tatăl meu care, sincer, și-ar da viața pentru mine, și eu pentru el pentru că m-a crescut, a fost și mamă și tată, și financiar, nu mi-a lipsit absolut nimic. Chiar dacă nu e vreun bogătan. Și mătușa mea, sora lui, e ca mama mea. D-aia îi și zic. Dar e un subiect delicat nu prea-mi place să vorbesc despre el”, a povestit noua concurentă din sezonul 12 Mireasa.

În emisia live din 23 octombrie 2025, ea a reiterat faptul că familia i-a fost alături după tragedia prin care a trecut.

„Sunt copii orfani sau niște persoane care au părinți mai agresivi. Sunt multe alte cazuri. La mine, într-adevăr, viața a fost roz până la 13 ani, dar nu a mai fost roz pentru că mama a murit și nu mai are cum să fie la fel, nu mai are cum să umple ceva golul acela, dar nici să o duc în zona de negru”, a mai declarat Simona.

În plus, Simona a declarat și că a trecut printr-o relație toxică ce a durat 2 ani. Fata a trecut prin clipe grele din dorința de a fi pe placul partenerului ei.

„Câte traume mi-a dat, incredibil. Voia să mă schimbe și fizic. Și nici nu îi convenea nimic din ce făcea. M-a pus să slăbesc. Mi-a pus target să slăbesc la 48 de kilograme, am slăbit la 47, acum vreo 2, 3 ani și când am slăbit în 6 luni, că mi-a dat și dată, se uită la mine: „Da, ai slăbit cam mult acum”. Și am rămas și cu unele complexe. Eu peste el am trecut, peste traumele pe care mi le-a făcut, nu”, a mai adăugat ea.

