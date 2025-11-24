Mireasa, sezon 12. Emily ia în calcul să se căsătorească cu Liviu. Ce reacții au fost în platou la declarația fetei

Emily a revenit în casa Mireasa în gala de pe 21 noiembrie 2025, În emisia de Capricii, iubita lui Liviu a răspuns câtorva curiozități.

Întrebată ce a determinat-o să se întoarcă, Emily a răspuns: „Eu am zis că mă duc să-mi fac analizele, aveam niște mici dubii legate de operațiile mele, am fost, le-am făcut, am avut o oportunitate să mă reîntorc și nu puteam să zic nu. Când am plecat unei părți din mine i-a părut rău, dar trebuia să mă gândesc la partea de sănătate, să dorm eu liniștită”, a spus Emily.

Întrebată dacă ia în calcul și varianta căsătoriei, Emily a avut un răspuns care a stârnit o criză de râs din partea Loredanei.

Cum a răspuns Emily, întrebată dacă ia în calcul varianta de a se căsători cu Liviu la Mireasa. Loredana a avut o criză de râs când i-a auzit declarația

„O iau în calcul. (n.r. varianta de a se căsători la Mireasa cu Liviu). Mi-am găsit bărbatul, o iau în calcul”, a spus Emily, moment în care Loredana a râs cu lacrimi.

„Eu nu am nicio treabă legată de marele premiu”, a spus Loredana încercând să se oprească din râs.

Și Sorin a avut un comentariu: „Mă bucur pentru LIviu foarte mult, dar nu știu ce să zic cu „Emily, a plecat cu nu, s-a întors ca Afrodita, acum văd că are și gânduri de căsătorie. VIne foarte schimbată”, a spus Sorin.

