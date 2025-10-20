Mireasa, sezon 12. Familia lui Sorin, vizită surpriză în casă. Mama și bunicii băiatului au vrut să vorbească direct cu Diana

Mama și bunicii lui Sorin au venit în casa Mireasa după ce băiatul a trecut printr-o perioadă grea. Familia lui și-a dorit să vorbească cu Diana.

Sorin a fost extrem de afectat după gala de vineri, după ce Diana l-a nominalizat pentru eliminare. Băiatul a plâns și a spus că și-ar dori să plece din competiție pentru a-i fi bine fetei. El a fost încurajat de Alex și de Ionuț care l-au sfătuit să nu se mai îndepărteze de Diana și să lupte pentru relația dintre ei.

„De ce mă gândesc la trecut, dar pe aici îi caut privirea Dianei?”, a spus acesta.

„E o potrivire prea perfectă între voi”, i-a spus Alex.

Familia lui Sorin, vizită surpriză în casa Mireasa. Mama și bunicii băiatului au vrut să vorbească direct cu Diana

Ulterior, Sorin a avut parte de o surpriză de zile mari, vineri, după gală. Mama și bunicii săi au venit în vizită pentru a-i fi alături după momentele grele prin care a trecut în ultima perioadă. Băiatul a fost extrem de emoționat de reîntâlnirea cu familia și a izbuncit în lacrimi. El a primit sfaturi prețioase, dar a fost și certat de către bunicul lui. Familia lui Sorin și-a dorit foarte mult să stea de vorbă și cu Diana, după ce aceștia au oprit cunoașterea.

„Capul sus amândoi. Gata cu trecutul. E prezent și viitor. Dacă credeți că mai e o șansă și puteți să mergeți înainte, voi aveți susținerea noastră”, a ținut să îi spună mama lui Sorin Dianei.

„O să îi port respect, indiferent ce o să iasă. Și după ce o să ieșim din emisiune. Am mai avut noi perioade, dar când am mai avut o perioadă mai grea, a fost alături de mine și invers”, a vrut să adauge și ea.

„Când te-am văzut vineri, am zis că nu e adevărat. Nu știu cât păr ți-a căzut ție. Mi-a căzut și mie”, i-a mai spus mama fiului ei.

„Dacă are fata lângă el, nu-i mai trebuie mamă”, a mai spus femeia.

„O să își găsească. Trebuie să își permită și să iubească”, a mai spus Diana.

„Cert este că eu ceva sentimente pentru Diana am”, a vrut să își asigure băiatul familia.

„Noi am venit să te reparăm. Să vă reparăm”, a mai adăugat bunicul băiatului, care a taxat-o și pe Diana, spunându-i că este cam nervoasă.

„Stăteam și mă gândeam. Cred că obișnuința nu era cu Diana, era cu trecutul meu. Că mă tot gândeam acolo. Am și frica asta de un nou început. Ea nu s-a luptat doar cu lumea care nu ne vrea împreună, ea s-a luptat și cu mine”, a realizat Sorin într-o discuție cu băieții după vizita familiei.

La petrecere, Sorin și Diana au stat, însă, tot mai apropiați și au dansat îmbrățișați. Întrebați în live despre gesturile tandre, băiatul a spus că a luat o hotărâre.

„Acolo când dansați voi foarte romantic, tot 50-50 erai?”, a întrebat Simona Gherghe în emisia live, după difuzarea materialului.

„Nu, eram 100% aici. Vreau să dau frâu sentimentelor pe care le am pentru Diana”, a răspuns acesta.

