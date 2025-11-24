Mireasa, sezon 12. Iolanda a fost foarte nervoasă pe Alexandru la petrecere. Ce a deranjat-o

În emisia live de Mireasa de pe 24 noiembrie 2025 au fost difuzate imagini cu Iolanda și Alexandru de la petrecere.

Iolanda a fost deranjată de faptul că Alexandru nu petrecea timp cu ea. Fata a avut o ieșire nervoasă și s-a lovit de indiferența iubitului care nu-i agreează comportamentul. Alexandru a spus în live că va avea o discuție cu Iolanda în privința relației lor.

Iolanda a fost foarte nervoasă pe Alexandru la petrecere. Ce a deranjat-o și cum a reacționat: „Mă iei la mișto sau mi se pare mie?”

Iolanda: E petrecere și stă…Are stări el. Dacă i-oi băga un pumn în gură, îi ies toate stările. Ai gânduri!

Alexandru: N-am voie să stau liniștit?

Iolanda: Vine aici ca să stea gânditor pe canapea? Dar la ce gândește? E obosit? Păi dacă se joacă Activity! Are 12 ani? A venit la Mireasa să se joace? Păi m-a găsit la Gara de Nord?

Alexandru: Ce să zic? Nu vezi ce reacții are

Iolanda: Mă iei la mișto sau mi se pare mie? Bă, ăsta mă ia la mișto? Ce mă enervează! Fac scandal! Tot eu trebuie să vin la tine să vorbesc. Nu mă bagi în seamă?

Alexandru: Ce-ai măi omule?

Ulterior, Alexandru a mers să se confeseze la Ștefania, iar Iolanda i-a reproșat gestul.

Alexandru: Stau de vorbă, n-am voie să stau de vorbă?

El îmi dă mie de înțeles că interesul lui nu sunt eu, ci prieteniile vechi.

În general nu agreez comportamentul ăsta.

Nici eu nu agreez să stea cu femeile. În loc să srea cu mine, să vorbească, el m-a evitat.

La un task, pentru că Alexandru n-a putut participa din cauza faptului că nu este concurent cu drepturi depline, Iolanda a avut o altă reacție nervoasă și a plâns.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale. Finala va avea loc pe 19 decembrie 2025.