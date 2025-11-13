Mireasa, sezon 12. Ionuț și Simona formează un cuplu. Băiatul a pregătit un moment special

Un nou cuplu în sezonul 12 Mireasa a fost anunțat pe 13 noiembrie 2025. Simona și Ionuț s-au sărutat, iar în direct băiatul a creat un moment special.

După task-ul cabinei telefonice, unde Ionuț a rezistat foarte mult, între el și Simona a avut loc un sărut. În direct, a venit celebra întrebare a Simonei Gherghe, dar răspunsul nu a fost unul obișnuit. Simona chiar se supărase când a văzut că Ionuț ezită să răspundă și apoi și-a dat seama și de ce băiatul păstrează suspansul.

Moment special în direct după ce Ionuț și Simona s-au sărutat. Întrebarea Simonei Gherghe a primit un răspuns ieșit din comun. Ce s-a întâmplat: „Îmi place suspansul ăsta!”

„Simona, Ionuț, vă declarați un cuplu în casa Mireasa?”

A urmat tăcere…

„Răspunde tu primul”, i-a spus Simona lui Ionuț

„Trebuie să răspund?”, a întrebat Ionuț

„Nu, nu trebuie să răspunzi, ai nevoie de ajutor? Vrei să te ajut eu?”, a spus Simona Gherghe, iar în platou a intrat un buchet mare de flori, cu un bilețel pe care Ionuț as scris de mână: „Da, de azi formăm un cuplu!”

„Dacă ea nu vrea să răspundă, răspund eu pentru amândoi”, a spus Ionuț.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Mama Dianei, intervenție după ce fata a câștigat task-ul cabinei telefonice: „Dă vizita la hotel altui cuplu”

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.