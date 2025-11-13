Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. Ionuț și Simona formează un cuplu. Băiatul a pregătit un moment special

Un nou cuplu în sezonul 12 Mireasa a fost anunțat pe 13 noiembrie 2025. Simona și Ionuț s-au sărutat, iar în direct băiatul a creat un moment special. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 13 Noiembrie 2025, 16:56 | Actualizat Joi, 13 Noiembrie 2025, 17:03

După task-ul cabinei telefonice, unde Ionuț a rezistat foarte mult, între el și Simona a avut loc un sărut. În direct, a venit celebra întrebare a Simonei Gherghe, dar răspunsul nu a fost unul obișnuit. Simona chiar se supărase când a văzut că Ionuț ezită să răspundă și apoi și-a dat seama și de ce băiatul păstrează suspansul.

Moment special în direct după ce Ionuț și Simona s-au sărutat. Întrebarea Simonei Gherghe a primit un răspuns ieșit din comun. Ce s-a întâmplat: „Îmi place suspansul ăsta!”

„Simona, Ionuț, vă declarați un cuplu în casa Mireasa?”

A urmat tăcere…

„Răspunde tu primul”, i-a spus Simona lui Ionuț

„Trebuie să răspund?”, a întrebat Ionuț

„Nu, nu trebuie să răspunzi, ai nevoie de ajutor? Vrei să te ajut eu?”, a spus Simona Gherghe, iar în platou a intrat un buchet mare de flori, cu un bilețel pe care Ionuț as scris de mână: „Da, de azi formăm un cuplu!”

„Dacă ea nu vrea să răspundă, răspund eu pentru amândoi”, a spus Ionuț.

Colaj cu concurenții Mireasa
+4
Mai multe fotografii

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

