Mireasa, sezon 12. Mama Dianei, intervenție după ce fata a câștigat task-ul cabinei telefonice: „Dă vizita la hotel altui cuplu”

Task-ul cabinei telefonice a început pe 12 noiembrie, la 09:45 și s-a încehiat seara, după aproximativ 11 ore de competiție. Diana a câștigat!

Mama Dianei a intervenit în direct, și-a felicitat fiica pentru câștig, dar a rugat-o să cedeze premiul la hotel altui cuplu, foarte supărată fiind de faptul că Sorin a vorbit cu băieții despre ce se va întâmpla la hotel.

În live au fost analizate imaginile din cabină, după ce fanii emisiunii au făcut capturi susținând că Diana s-ar fi sprijinit de cabină. Diana a explicat că nu s-a sprijinit, iar din alte unghiuri s-a văzut că fata nu a trișat.

„Nu m-am sprijinit. Într-adevăr au fost mai multe controverse pentru că aveam un tricou larg, dar s-ar fi văzut”, a spus Diana.

Ulterior, doamna Nelly a intervenit în direct și i-a cerut fiicei să nu meargă cu Sorin la hotel.

„Eu așa de tare am plâns, 3 ore, și voiam foarte mult să abandonezi. Ești o campioană. Jos pălăria! Ai demonstrat tuturor că ești o luptătoare și suntem tare bucuroși că ești o persoană așa de puternică. Am văzut imagini cu Sorin care vorbește urât despre tine cu băieții, că ce o să-ți facă la hotel, noi l-am rugat să te trateze cu respect”, a spus mama Dianei.

„Te rog frumos, dăruiește vizita la hotel altui cuplu, te rog din suflet și o să vezi că o să fie bine. Îndemnul meu e să faci un cadou unui cuplu”, a spus mama Dianei.

„Mămica, dar e un premiu pentru mine. Îți mulțumesc pentru susținere”, a spus Diana.

Sorin, fii mai respectuos! Eu am văzut cum își permite, așa se vorbește despre o domnișoară?”, a spus doamna Nelly.

„Îmi pare rău că ați auzit lucrul ăsta!”, a spus Sorin.

„Să te stimeze pe tine, în primul rând!”, a spus doamna Nelly.

Task-ul cabinei telefonice este cel mai greu joc de care au parte concurenții care participă la Mireasa. În sezonul 12 finala s-a jucat între o fată și un băiat: Diana și Adin.

De-a lungul task-ului, concurenții au dat dovadă de putere fizică și psihică. Nu au băuat apă, nu au mâncat, nu au ieșit din cabina în care au stat înghesuiți, s-au șicanat, au avut parte de provocări. AdrenaLINIA a sunat de mai multe ori în timpul task-ului cabinei telefonice și le-a dat concurenților șansa de a oferi avantaje, sau de a face eliminări.

Mai întâi, AdrenaLINIA i-a cerut lui Alex să elimine pe cineva din cabină, iar el a ales-o pe Ștefania, precizând că nu avea o miză, neavând cuplu. AdrenaLINIA a sunat și pentru Sorin, căruia i s-a cerut să trimită pe cineva în cabină, iar el s-a autopropus. Ștefania a fost apoi pusă în situația de a elimina o fată și un băiat, iar ea i-a ales pe Sorin și Lavinia. Concurenții din cabină au fost invitați de AdrenaLINIA să ofere imunitate unui concurent, iar Denisa a primit acest avantaj. AdrenaLINIA i-a cerut apoi Dianei să ofere cuiva 3 minute de ieșit din cabină pentru hidratare și mers la baie, dar nu s-a putut autopropune pentru că a avut un dezavantaj ca urmare a unei mici încălcări de regulament, așa că i-a oferit Florinei avantajul. AdrenaLINIA a mai sunat și pentru toată casa, care a decis eliminarea Florinei. Task-ul a avut mai multe etape, în care concurenții au stat, ba cu mâinile sus, ba într-un picior. Finala s-a jucat între Diana și Adin. Cei doi au stat în poziție de flexie, ținându-se de mâini, iar băiatul a cedat și s-a prbăușit la podea.

Diana este noua deținătoare a recordului pentru acest task, în istoria emisiunii.