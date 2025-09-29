Mireasa, sezon 12. Kiprianos, conflict puternic cu mai mulți băieți. Ce s-a întâmplat: „Sunt în război cu tine de astăzi!”

În emisia live de Mireasa de pe 29 septembrie 2025 au fost difuzate imagini cu un scandal izbucnit în casa băieților.

La finalul săptămânii trecute, Kiprianos a avut un conflict cu mai mulți băieți din casă, printre care și Sorin.

„Sorin cumva a fost în situația mea. Eu chiar am încercat să fiu aproape de el, să mă interesez de el, să văd dacă e bine și după situația de la Capricii mi s-a dovedit că eu am fost cel sufletist, nu el! Îmi dau cu părerea. M-am simțit trădat”, a spus Kiprianos în dialog cu Virgil.

Ulterior, spiritele s-au încins când Kiprianos a mers la Sorin cu o întrebare.

Kiprianos, conflict puternic cu mai mulți băieți. Ce s-a întâmplat după ce a spus că s-a simțit trădat de Sorin: „Sunt în război cu tine de astăzi!”

Kiprianos: „Ți s-a confirmat, Sorin, că nu vreau să fiu în top?”

Sorin: „Ce treabă am eu? Nu vreau să mă enervez!”

Alexandru, către Kiprianos: „Ești un om răzbunător!

Kiprianos, către Sorin: Te dai mare sufletist, dar te interesează alte lucruri! Aici se vede cine e Sorin! Care ridică tonul, care e impunător!

Cristian: Mie mi se pare că te contrazici singur!

Alexandru: Să-ți fie rușine! Lui Sorin i-a păsat pe tine! Sunt în război cu tine de astăzi! Oriunde te duci o să ai de-a face cu mine!

Kiprianos: Mă amenință!

Adin: Nu te mai victimiza!

În emisia live de Mireasa de pe 29 septembrie 2025 băieții au anunțat că s-au împăcat.

În live, Kiprianos n-a mai fost de aceeași părere ca vineri. Dacă vineri spunea că Sorin stă în compania Dianei pentru a rămâne în emisiune și pentru a fi în top, luni Kiprianos a opinat că Sorin este un bărbat care știe ce vrea și că nu mai are aceeași părere.

Despre reacția lui explozivă, Alexandru a spus: „Eu protejez ce simt aproape de mine. Am avut o reacție încărcată”.

