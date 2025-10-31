Mireasa, sezon 12. La mulți ani, Simona Gherghe! Ce surpriză a primit prezentatoarea în live: „Opresc emisiunea?”

Simona Gherghe a avut parte de o surpriză la începutul ediției de Mireasa din 31 octombrie 2025. Prezentatoarea TV își sărbătorește astăzi ziua de naștere.

În ediția din 31 octombrie 2025 a emisiunii Mireasa sezonul 11, Simona Gherghe a primit o surpriză emoționantă chiar în platou. Moderatoarea a aniversat cei 48 de ani alături de concurenți.

Simona Gherghe, sărbătorită în ediția live de Mireasa, din 31 octombrie 2025

Ediția de Mireasa din 31 octombrie 2025 a început aparent ca orice altă gală. Cu toate acestea, în timp ce moderatoarea discuta cu concurenții despre noaptea cu ușile deschise, a fost brusc întreruptă.

Ea a primit un tort și un buchet de flori, urmând ca toți participanții emisiunii să o aplaude și să îi cânte „La mulți ani!”.

Descoperă în videoclipul de mai sus reacția amuzantă a sărbătoritei.

