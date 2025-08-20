Mireasa, sezon 12. Lavinia și Adin sunt într-o cunoaștere: „Îmi place tot la ea”

A treia cunoaștere oficială din sezonul 12 Mireasa a fost declarată în emisia de pe 20 august 2025. Lavinia și Adin se plac reciproc.

Lavinia i-a mărturisit Saminei că își dorește să intre într-o cunoaștere cu Adin, în condițiile în care cu el se înțelege cel mai bine și de el îi place cel mai mult. În emisia live de Mireasa de pe 20 august 2025, Simona Gherghe i-a întrebat pe cei doi dacă își doresc să mai cunoască și alți concurenți în vederea unei relații. Lavinia a precizat că se axează doar pe Adin, iar fiul doamnei Adriana a amintit că în topul lui s-au aflat Emily, Alina și Lavinia. După ce s-a retras de pe lista lui Emily, Adin a precizat că s-a orientat spre Lavinia, de care îi place foarte mult. În consecință, fiul doamnei Adriana a transmis că Lavinia este unica tânără din casa Mireasa de care e interesat în vederea formării unui cuplu. Întrebați dacă sunt într-o cunoaștere, Adin și Lavinia au spus „DA”.

Lavinia și Adin sunt într-o cunoaștere

„Îmi place tot la ea. Când e lângă mine îmi dă o stare de liniște. Sunt mai cuminte când sunt lângă ea”, a spus Adin.

„Îmi place totul la el”, a spus Lavinia.

