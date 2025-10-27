Mireasa, sezon 12. Loredana și Cosmin, întrebați dacă sunt într-o cunoaștere. Cum au răspuns

În emisia live de Mireasa de pe 27 octombrie 2025, Cosmin și Loredana au declarat că se plac reciproc. Cei doi sunt într-o cunoaștere.

Joi, Cosmin a surprins-o în live pe Loredana cu un trandafir. La petrecere, cei doi au discutat, iar Loredana a simțit să-l îmbrățișeze pe Cosmin. Fata a vrut să știe dacă băiatul s-ar apropia și de Ale, iar răspunsul a fost unul negativ. Crezând că Loredana este o persoană mai distantă, Cosmin a fost plăcut surprins să vadă un pas semnificativ din partea acesteia: fata s-a ridicat de pe scaun, s-a așezat lângă el și și-a pus capul pe pieptul lui.

„Vrei să fac ce simt acum?”. După ce Loredana l-a surprins pe Cosmin cu un gest la care nu se aștepta, cei doi au fost întrebați dacă sunt într-o cunoaștere. Cum au răspuns cei doi concurenți Mireasa

„Ești o persoană caldă, chiar dacă pari rece. Ești o persoană spontană. Nu mă așteptam să simți să mă îmbrățișezi. Faptul că te-am văzut mai rece, am simțit că ești o persoană cu care trebuie să o iau încet.

„Mie îmi place să o luăm încet, dar dacă simt să fac ceva, eu fac, dar vreau să văd și din partea ta”, a spus Loredana.

În emisia live de Mireasa de pe 27 octombrie 2025, Simona Gherghe i-a întrebat pe cei doi dacă sunt într-o cunoaștere, iar răspunsul a fost DA.

Cosmin este din Cluj, iar Loredana este din Timișoara. Fata a precizat că e dispusă să se mute.

