Mireasa, sezon 12. Adevăratul motiv pentru care Cosmin s-a îndepărtat de Gabriela. Ce a recunoscut băiatul acum

Cosmin a recunoscut că un gest al Gabrielei l-a făcut să se îndepărteze de aceasta, deși declarase că s-a îndrăgostit de ea.

După ce în gală Cosmina a plâns și a recunoscut că nu simte să facă pași spre Gabriela, aceasta i s-a destăinuit doamnei Liliana. Aceasta a sfătuit-o să stea de vorbă cu băiatul să afle, de fapt, ce l-a deranjat.

„Știți ce mi-a spus vineri? Că a fost o chestie de moment atunci când a plâns. A fost sincer, ce-i drept când mi-a spus că din partea lui nu vine mai mult. Eu să mă tot duc spre el și să nu primesc niciun semnal, n-am cum (...) Când am dansat, mă luase așa (n.r. de mână) și i-am zis nu mă lua așa, uite așa și apoi m-a respins”, a spus fata.

Băiatul s-a alăturat și el mai târziu discuției și a confirmat că se simte vinovat că nu îi poate oferi fetei mai mult. „Ar trebui să te simți vinovat dacă o lași pe persoana aia să se apropie mai mult știind că tu nu simți”, a adăugat el.

Ce l-a făcut pe Cosmin să bată în retagere față de Gabriela, după ce a recunoscut că s-a îndrăgostit de ea. Adevăratul motiv pentru care s-a îndepărtat

Ulterior, întrebat în platou la Mireasa. Capriciile Iubirii dacă a făcut Gabriela ceva greșit ce l-a determinat să se îndepărteze, el a răspuns vag: „Nu, neapărat”. El a recunoscut că a fost deranjat de dansurile îndrăznețe ale fetei de la petrecere.

„Spre rușinea mea, probabil nu o să mă înțeleagă toată lumea, eu mă uit la o persoană și cum dansează și contează mult pentru mine. N-a fost foarte important aspectul acesta pentru mine, doar că eu mi-am dat seama că nu pot să mă duc mai mult, să fac gesturi spre o cunoaștere. Spre o relație”, a spus Cosmin.

Deși a mai declarat că nu are nicio problemă cu astfel de dansuri, a precizat și că își dorește de la persoana de lângă el „să nu danseze așa în fața altora”.

