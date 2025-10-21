Mireasa, sezon 12. Mama Dianei a intrat în casa Mireasa. Cât timp va rămâne alături de fiica sa

În emisia live din 21 octombrie 2025, mama Dianei a venit în casa Mireasa pentru a discuta o situațiile tensionate în care se află fata.

Simona Gherghe a anunțat la începutul emisiei live din 21 octombrie 2025 că un invitat special își va face apariția în casă. Concurenții au așteptat cu sufletul la gură să afle despre ce surpriză este vorba. Doamna Nelly ei și-a făcut apoi apariția în platou, deși fata știa că aceasta este la muncă, iar atunci când a văzut-o a strigat de bucurie.

Mama Dianei a intrat în casa Mireasa. Ce a spus despre materialul în care Sorin o sfătuiește pe fată să nu mai bea „suc”

„Mama a venit să stea câteva zile”, a anunțat Simona Gherghe.

Ulterior, aceasta a urmărit un material de la petrecere în care Sorin o sfătuiește pe Diana să bea „doar apă”. La Mireasa. Capriciile Iubirii, fata a spus că s-a simțit deranjată de remarca lui.

„Știu că și mama ei i-a spus lucrul ăsta. Nu-mi place ca femeia de lângă mine să consume suc”, a spus Sorin.

Cei doi au avut apoi o discuție pe această temă, iar Diana i-a reroșat că se gândește doar la el. Sorin i-a amintit că și mama ei a sfătuit-o să nu mai consume „suc” la petreceri, însă fata a spus că el a înțeles greșit mesajul.

În live, doamna Nelly a spus că: „Eu cred că voi stiți mai bine cât consumați. Și am venit, sâmbătă, să urmăresc cine cât consumă. Și eu propun să începem o foaie albă”.

Întrebată ce părere are despre „jocul seducției” dintre ea și Sorin, mama Dianei a spus, din nou, că îi sfătuiește să ia o pauză

„Eu a treia oară când spun că părerea noastră a familiei este că e o prietenie frumoasă între voi, este un atașament frumos, dar trebuie să luăm o pauză mică să nu sufere nici Diana, nici tu, nici părinții. Mă doare când copilul meu plânge și așa se comportă când are o problemă. Când nu este de acord cu sine însăși, uneori dacă exagerează cu tonalitatea”, a mai adăugat doamna Nelly.

La rândul său, Sorin s-a emoționat și a fost foarte tăcut.

