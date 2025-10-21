Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. Mama Dianei a intrat în casa Mireasa. Cât timp va rămâne alături de fiica sa

În emisia live din 21 octombrie 2025, mama Dianei a venit în casa Mireasa pentru a discuta o situațiile tensionate în care se află fata.

Publicat: Marti, 21 Octombrie 2025, 14:07

Simona Gherghe a anunțat la începutul emisiei live din 21 octombrie 2025 că un invitat special își va face apariția în casă. Concurenții au așteptat cu sufletul la gură să afle despre ce surpriză este vorba. Doamna Nelly ei și-a făcut apoi apariția în platou, deși fata știa că aceasta este la muncă, iar atunci când a văzut-o a strigat de bucurie.

Mama Dianei a intrat în casa Mireasa. Ce a spus despre materialul în care Sorin o sfătuiește pe fată să nu mai bea „suc”

„Mama a venit să stea câteva zile”, a anunțat Simona Gherghe.

Ulterior, aceasta a urmărit un material de la petrecere în care Sorin o sfătuiește pe Diana să bea „doar apă”. La Mireasa. Capriciile Iubirii, fata a spus că s-a simțit deranjată de remarca lui.

„Știu că și mama ei i-a spus lucrul ăsta. Nu-mi place ca femeia de lângă mine să consume suc”, a spus Sorin.

Cei doi au avut apoi o discuție pe această temă, iar Diana i-a reroșat că se gândește doar la el. Sorin i-a amintit că și mama ei a sfătuit-o să nu mai consume „suc” la petreceri, însă fata a spus că el a înțeles greșit mesajul.

În live, doamna Nelly a spus că: „Eu cred că voi stiți mai bine cât consumați. Și am venit, sâmbătă, să urmăresc cine cât consumă. Și eu propun să începem o foaie albă”.

Întrebată ce părere are despre „jocul seducției” dintre ea și Sorin, mama Dianei a spus, din nou, că îi sfătuiește să ia o pauză

„Eu a treia oară când spun că părerea noastră a familiei este că e o prietenie frumoasă între voi, este un atașament frumos, dar trebuie să luăm o pauză mică să nu sufere nici Diana, nici tu, nici părinții. Mă doare când copilul meu plânge și așa se comportă când are o problemă. Când nu este de acord cu sine însăși, uneori dacă exagerează cu tonalitatea”, a mai adăugat doamna Nelly.

La rândul său, Sorin s-a emoționat și a fost foarte tăcut.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

