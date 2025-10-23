Mireasa, sezon 12. Mama Loredanei a intervenit telefonic și i s-a adresat Dianei. Doamna Nelly i-a dat replica

Mama Loredanei și Mama Dianei, schimb de replici în emisia live din 23 octombrie 2025. Doamna Aurica a intervenit telefonic în conflictul din casă.

Doamna Aurica, mama Loredanei, a intervenit telefonic în conflictul care durează de câteva zile în casă între cele două tabere. Aceasta i s-a adresat direct Dianei, iar doamna Nelly a luat și ea cuvântul.

Doamna Aurica, mama Loredanei și mama Dianei, care stă în casă câteva zile, au avut un schimb de replici în emisia live.

„Am vrut să iau legătură chiar de aseară văzând discuțiile despre Loredana. Nu înțeleg reacțiile Dianei și a taberei dânsei, ce o deranjează atât de Loredana. Loredana niciodată nu și-a dat cu părerea despre cuplul Diana - Sorin. Este foarte urât ce se întâmplă. Se comportă fetele ca la grădiniță”, a mai spus doamna Aurica”, a spus mama fetei,

„Loredana, mamă. Tu ești un copil cu bun simț și respect, dar înțeleg că uneori situația se duce la extrem. Tu ai intrat își găsești jumătatea, dacă pentru tine nu a intrat un băiat, ai tot dreptul să stai în această emisiune și să îți spui părerea, cum nici Diana nu e cunoștere cu Sorin”, a mai adăugat doamna Aurica.

Stimată doamnă, vreau să vă susțin și să vă afirm cu certitudine. Eu am fost prezentă ieri, aseară și am stat de veghe. E o situația destul de bunicică între fete. Tote au dansat, s-au aplaudat, s-au suținut. Ieri eu m-am culcat cu gândul că totul e frumos în casa Mireasa”, a fost replica doamnei Nelly

Sunt într-o emisiune matrimonială și acesta este scopul de a-și găsi jumătatea. Și Diana ar fi mult mai împăcată să trăiască o poveste frumoasă cu Sorin. Îmi doresc ca fiecare fată să își facă o relație ca pentru asta au venit acolo. Nu suntem la Survivor să luăm trofeul”, a mai spus ea.

„Foarte urât. De când a început apelul tot dă în mine”, a reacționat Diana.

