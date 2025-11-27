Mireasa, sezon 12. Nicoleta și Alexandru sunt într-o cunoaștere. Băiatul a fost întrebat dacă vrea să rămână în casă

Antena Căutare
Nicoleta și Alexandru au declarat în emisia live de Mireasa de pe 27 noiembrie 2025 că sunt într-o cunoaștere. Cei doi au stabilit deja că dacă lucrurile vor merge bine între ei, vor sta o perioadă în Marea Britanie, iar apoi se vor muta la Cluj. Cu nici o săptămână în urmă, Alexandru îi spunea Iolandei că ar avea gânduri de însurătoare cu ea, dacă lucrurile ar fi mers bine între ei.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 27 Noiembrie 2025, 15:45 | Actualizat Joi, 27 Noiembrie 2025, 16:53

Alexandru se mișcă repede! La câteva ore de la despărțirea de Iolanda s-a apropiat de Nicoleta, iar în emisia live de pe 27 noiembrie 2025 de Mireasa a anunșat și cunoaștere oficială. Întrebați de Simona Gherghe dacă sunt într-o cunoaștere, cei doi au spus DA, mai întâi Nicoleta, apoi Alexandru. Firește, Iolanda nu a aplaudat.

Nicoleta și Alexandru sunt într-o cunoaștere. Băiatul a fost întrebat dacă vrea să rămână în casă după ce i-a spus Iolandei că vrea să plece pentru că are treabă la Londra

În pauză, Alexandru i-a spus Iolandei că nu putea refuza cele 12 zile în casă alături de Nicoleta. Auzind acestea, Simona Gherghe l-a întrebat oficial pe Alexandru dacă acceptă să stea în casă, iar el a spus da cu zâmbetul pe buze. „Mie în pauză mi-a spus că ar vrea să plece pentru că are treabă la Londra”.

Așadar, Alexandru ar fi putut să refuze să rămână, dar nu a făcut-o.

Au existat mai multe păreri negative printre concurenți. Fetele, în afară de Emily care a spus că Nicoleta nu-i datora nimic Iolandei, au spus că ce a făcut Nicoleta nu e corect, din perspectiva unei femei.

„Înțeleg și suferința Iolandei. Nu-s absurdă și nu aș fi vrut contextul de a-l cunoaște în casă, ci afară, dar dacă am avut această oportunitate și el a acceptat...”, a spus Nicoleta, care se gândea și că poate opiniile negative ar fi fin cauza că unii s-ar putea simți amenințați de formarea unui nou cuplu în casă.

