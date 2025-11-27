Mireasa, sezon 12. Nicoleta și Alexandru sunt într-o cunoaștere. Băiatul a fost întrebat dacă vrea să rămână în casă

Nicoleta și Alexandru au declarat în emisia live de Mireasa de pe 27 noiembrie 2025 că sunt într-o cunoaștere. Cei doi au stabilit deja că dacă lucrurile vor merge bine între ei, vor sta o perioadă în Marea Britanie, iar apoi se vor muta la Cluj. Cu nici o săptămână în urmă, Alexandru îi spunea Iolandei că ar avea gânduri de însurătoare cu ea, dacă lucrurile ar fi mers bine între ei.

Alexandru se mișcă repede! La câteva ore de la despărțirea de Iolanda s-a apropiat de Nicoleta, iar în emisia live de pe 27 noiembrie 2025 de Mireasa a anunșat și cunoaștere oficială. Întrebați de Simona Gherghe dacă sunt într-o cunoaștere, cei doi au spus DA, mai întâi Nicoleta, apoi Alexandru. Firește, Iolanda nu a aplaudat.

Nicoleta și Alexandru sunt într-o cunoaștere. Băiatul a fost întrebat dacă vrea să rămână în casă după ce i-a spus Iolandei că vrea să plece pentru că are treabă la Londra

În pauză, Alexandru i-a spus Iolandei că nu putea refuza cele 12 zile în casă alături de Nicoleta. Auzind acestea, Simona Gherghe l-a întrebat oficial pe Alexandru dacă acceptă să stea în casă, iar el a spus da cu zâmbetul pe buze. „Mie în pauză mi-a spus că ar vrea să plece pentru că are treabă la Londra”.

Așadar, Alexandru ar fi putut să refuze să rămână, dar nu a făcut-o.

Au existat mai multe păreri negative printre concurenți. Fetele, în afară de Emily care a spus că Nicoleta nu-i datora nimic Iolandei, au spus că ce a făcut Nicoleta nu e corect, din perspectiva unei femei.

„Înțeleg și suferința Iolandei. Nu-s absurdă și nu aș fi vrut contextul de a-l cunoaște în casă, ci afară, dar dacă am avut această oportunitate și el a acceptat...”, a spus Nicoleta, care se gândea și că poate opiniile negative ar fi fin cauza că unii s-ar putea simți amenințați de formarea unui nou cuplu în casă.

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025.

