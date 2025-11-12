Mireasa, sezon 12. Raluca Preda a avut parte de o surpriză în direct. Prezentatoarea de la Capricii a împlinit 35 de ani

Antena Căutare
Raluca Preda a avut parte de o surpriză aniversară la începutul ediției de Mireasa, Capriciile Iubirii. Prezentatoarea a împlinit 35 de ani și a fost sărbătorită în direct. 

Publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 11:47 | Actualizat Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 12:07

În timp ce Raluca Preda făcea introducerea emisiunii și urma să prezinte invitații speciali, în platou a fost adus un tort. Concurenții Mireasa și invitații au sărbătorit-o împreună pe Raluca Preda.

Emisia de Mireasa, Capriciile Iubirii a fost întreruptă brusc, în timp ce Raluca Preda voia să prezinte invitații. Ce s-a întâmplat la începutul ediției

„Acum înțeleg de ce am început această ediție într-o formulă atât de numeroasă. Mă gândeam, ce s-a mai întâmplat, ce a mai făcut Iolanda? Vă mulțumesc din suflet, dragilor. Mă bucur că în această zi foarte importantă pentru mine și, bineînțeles, pentru cei dragi mie, sunt alături de voi. Și vreau să vă spun că reușiți să îmi faceți serile frumoase, învăț mereu lucruri noi de la voi și sunt foarte emoționată! Vreau să vă mulțumesc mult și să vă invit să dăm noroc!”, a spus Raluca Preda.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Raluca Preda, cu tort
Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
