Mireasa sezon 12. Simona Gherghe a cerut imaginile de la petrecere cu Loredana și Sorin apropiați. Ce au spus cei implicați

Fanii Mireasa au observat imagini cu Loredana și Sorin într-o ipostază apropiată. Simona Gherghe a cerut în direct imaginile, pentru a analiza ce s-a întâmplat.

La petrecere Loredana i-a povestit lui Sorin despre ce a conștientizat în interacțiunea cu Cosmin și despre cum nu și-ar mai dori vreodată ce a avut în trecut. Iubitul Dianei stătea cuminte și asculta, iar prietena Ștefaniei îi spunea povestea la ureche, fiind muzică. Mai mult, Loredana punea mâna pe brațul lui Sorin, iar imaginile au devenit virale.

„Știind contextul, bine… cu un străin nu e ok să faci așa, să știi Loredana, dar aici suntem prieteni”, i-a spus Diana Loredanei.

„I-ai pus mâna pe față”. Simona Gherghe a cerut în direct imaginile de la petrecere cu Loredana și Sorin apropiați. Ce au spus cei implicați: „Eu zic să nu vedem”

Ulterior, Simona Gherghe a primit de la telespectatori imagini cu Loredana dansând cu Sorin și punându-i mâna pe față.

„Eu nu-mi amintesc să fi dansat la petrecere cu Sorin”, a spus Loredana.

„Nu știu unde s-ar fi dus dansul dacă Florina n-ar fi tras-o de mână. I-ai pus mâna pe față”, a spus Simona Gherghe.

„Eu zic să nu vedem!”, a spus Loredana.

„De ce să nu vedem? Îi arăt bunicii!”, a spus Simona Gherghe.

Concurenții au văzut imaginile cu dansul, iar Loredana și Sorin au explicat că era o glumă în care reproduceau mișcările de la prima petrecere. Diana și-a rugat iubitul, din respect pentru mama ei, să nu mai facă astfel de glume.

Finala Mireasa sezon 12 are loc pe 19 decembrie 2025, de la 14:00, pe Antena 1

Sezonul 12 a început pe 4 august cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale. Sezonul se încheie pe 19 decembrie.

Finala Mireasa are loc pe 19 decembrie 2025, căsătoriile civile se desfășoară pe 18 decembrie, la primărie. În Finală, finaliștii sezonului 12 Mireasa vor dansa valsul finaliștilor, iar cuplurile căsătorite își vor rosti jurăminte de iubire. La finalul emisiei live de Mireasa de pe 19 decembrie se vor afla câștigătorii premiului de 40.000 de euro.

Regulamentul spune că, după oficierea căsătoriei, cuplul clasat pe primul loc este desemnat câștigător. Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 12. Pentru a intra în posesia premiului, conurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.

Emisiunea Mireasa a schimbat vieți, a adus împreună oameni care s-au îndrăgostit și s-au potrivit, iar acum formează familii minunate.