Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani. Câți ani are noua soție a legendarului sportiv. Imagini de la cununia civilă

Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani. Cine este noua soție și ce diferență de vârstâ este între aceasta și legenda handbalului românesc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 29 Decembrie 2025, 10:55 | Actualizat Luni, 29 Decembrie 2025, 12:16
Cine este noua soție a lui Cristian Gațu și ce diferență de vârstă este între ei | Hepta & Facebook

Chiar înainte de Crăciun, fostul mare handbalist și figura emblematică a handbalului românesc, Cristian Gațu, a revenit în atenție tuturor, după ce s-a recăsătorit la vârstă de 80 de ani. Evenimentul, extrem de discret, a avut loc pe 23 decembrie 2025, când Gațu și aleasa inimii sale, Mariana Oprea, și-au unit destinele în fața ofițerului de Stare Civilă, la Primăria din Oradea, într-o ceremonie restrânsă, alături de prieteni apropiați și membri ai familiei.

Cine este și câți ani are noua soție a lui Cristian Gațu. Cum au fost surprinși la cununia civilă

Noua sa soție, Mariana Oprea, are 56 de ani, iar între ea și legenda handbalului românesc este o diferență de 24 de ani/ Relația celor doi a fost speculată în mass-media încă de la începutul anului, iar după procesul de divorț și încheierea mariajului anterior. Cristian Gațu a decis să își trăiască viața alături de Mariana, inițial ca parteneri, iar acum au oficializat relația.

Cununia civilă a fost un moment emoționant și s-a desfățurat fără fast, dar cu mare semnificație pentru cei doi. Deși multe detalii din cadrul evenimentului nu au fost făcute publice, imaginile apărute pe rețelele de socializare, postate de apropiați, surprind atmosfera caldă dintre invitați și miri, transmite click.ro.

La cununia civilă, Cristian Gațu a purtat un costum clasic, accesorizat cu o cravată. De asemenea, proaspăta lui soția a ales o rochie la fel de elegantă și discretă. Invitații au surprins momentul în care spun „Da”, apoi se sărută, în aplauzele celor prezenți.

Citește și: Horațiu Moldovan a cerut-o pe iubita lui în căsătorie! Cine este Aza Gabriela și cum a arătat cadrul de vis al momentului

Înainte de această recăsătorire surprinzătoare, viața personală a lui Cristian Gațu a trecut printr-un moment de criză. El și fosta soție, Tamara, au divorțat, după o căsnicie de 53 de ani. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate în 2024, iar despărțirea a fost una mediatizată intens, însoțită de controverse.

Potrivit as.ro, fosta soție a acuzat infidelitatea, susținând în instanță că Gațu ar fi avut o relație cu menajera casei lor, motiv pentru care a cerut despăgubiri morale și o pensie de întreținere. Suma solicitată a fost de aproximativ 500.000 de lei, împreună cu o pensie lunară. În procesul de judecată, prima instanță i-a dat câștig de cauză Tamarei, însă ulterior Gațu a obținut o decizie favorabilă la apel, respingând mare parte din pretenții.

Despărțirea după peste cinci decenii de viață împreună a fost considerată un șoc în lumea sportului și nu numai, iar subiectul a generat dezbateri intense despre viața personală a sportivului. După încheierea acestui capitol, însă, Gațu și-a urmat inima și a început o nouă poveste de dragoste cu Mariana, care s-a concretizat acum într-o nouă căsătorie.

Cine este Cristian Gațu și de ce este considerat o legendă a handbalului românesc

Pentru pasionații de sport, numele Cristian Gațu este sinonim cu excelența în handbal și cu o carieră fără egal în istoria acestui sport în România. Născut pe 5 aprilie 1945, Gațu și-a început cariera de handbalist la CSA Steaua București, echipă cu care a cucerit numeroase titluri interne și a strălucit pe plan internațional.

El a obținut multiple titluri naționale alături de Steaua, dar una dintre cele mai mari realizări a fost Cupa Campionilor Europeni câștigată în 1977, un trofeu care a marcat o epocă în handbalul românesc de club.

Citește și: Marea Campioană a României a divorțat după 9 ani de căsnicie, iar acum a recunoscut cum se simte: „tot ce pot să spun este..."

Adevărata sa glorie, însă, a venit în tricoul echipei naționale a României. Cristian Gațu a fost component esențial al generației care a triumfat la Campionatele Mondiale din 1970 și 1974, aducând României glorie și recunoaștere pe scena mondială. A mai obținut și medalii olimpice precum: bronzul la Jocurile Olimpice de la Munchen în 1972 și argintul la Montreal în 1976, performanțe care i-au consolidat statutul de legendă sportivă.

colaj foto cristian gatu si noua sotie la primaria
+1
După ce și-a încheiat cariera de jucător, Cristian Gațu a fost președintele Federației Române de Handbal pentru o perioadă îndelungată, între 1996–2014, contribuind la dezvoltarea sportului și la susținerea tinerelor talente.

