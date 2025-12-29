Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? Făcea senzație alături de nume celebre din muzică. Cu ce se ocupă Alina Cristina Coman acum

Antena Căutare
Alina Cristina Coman a dispărut din lumina reflectoarelor în ultimii ani. Iată ce face acum Fata Morgana!

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 29 Decembrie 2025, 11:30 | Actualizat Sambata, 27 Decembrie 2025, 22:20
Alina Cristina Coman, cunoscută ca Fata Morgana, a cântat alături de artiști consacrați, precum Sorinel Puștiu și Șușanu și a fost bună prietenă cu regretata Denisa Răducu. În ultimii ani, Fata Morgana a dispărut din lumina reflectoarelor.

Cu ce se ocupă Fata Morgana în prezent: „Am reușit să am succes și din această perspectivă”

Fata Morgana, trecută de 40 de ani, a suferit numeroase schimbări, de la aspectul fizic și până la faptul că a învins cancerul de piele.

Într-un interviu pentru Spynews, Alina Cristina Coman a vorbit despre motivul pentru care a dispărut din lumina reflectoarelor, dezvăluind cu ce se ocupă în prezent.

„În ultimii trei ani, munca mea a fost în spatele scenei. M-am ocupat de crearea liniilor melodice. Îmi place muzica, fie că sunt pe scenă, fie că sunt în spatele ei. Am reușit să am succes și din această perspectivă. Acesta este numele meu: <<Fata Morgana>>. Mai apare, mai dispare”, a declarat artista pentru sursa citată mai sus.

Fata Morgana a continuat să colaboreze cu artiști renumiți precum Tzancă și Florin Salam.

„În această perioadă pot spune că mi-e dor de scenă. Nu neapărat în perioada sărbătorilor, ci simt nevoia să îmi filmez piesele la care am lucrat. Una dintre ele este cu Tzancă, cu care am avut o colaborare de mare succes, piesa ajungând chiar și în Japonia. Am colaborat și cu Florin Salam. Liniile melodice ale mai multor piese îmi aparțin mie, una dintre ele fiind chiar acum în top, iar mai avem și o piesă pe care o interpretăm împreună”, a mai spus artista pentru Spynews.

După trei ani în care a lipsit de pe scenă, Fata Morgana simte că a venit momentul să revină într-o formă mai bună. În ceea ce privește viața privată, Alina Cristina Coman a păstrat discreția, preferând să nu vorbească despre relațiile sale amoroase.

„După trei ani, mi s-a făcut dor de scenă și voi reapărea. Sper să fiu într-o formă mai bună. În ceea ce privește lipsa mea din media în ultimii ani, a fost alegerea mea. Mi-am luat o pauză, dar nu de la muzică, ci doar de la aparițiile fizice. Nu m-am căsătorit, nu am copii și nu aș ascunde niciodată așa ceva. Dacă există sau nu cineva în viața mea, rămâne un secret – nu îmi place să vorbesc despre acest subiect”, a completat Alina Cristina Coman pentru sursa citată mai sus.

Fata Morgana a învins lupta cu cancerul de piele

Pentru că era fana unui bronz impecabil, Fata Morgana obișnuia să frecventeze saloanele de bronzat, așa că pielea ei a fost afectată. Diagnosticul medicilor a fost unul crunt: cancer de piele.

„Am intrat la solar de două ori câte 30 de minute în aceeași zi. Nu recomand nimănui să facă asta. Am ieșit de acolo simțind că ard. Mi s-au umflat limba și ochii și mi-a fost foarte rău. Am mers la medic, dar eram primul caz de acest gen și nu prea știau ce să îmi facă”, povestea artista în urmă cu câțiva ani.

Presa scrie că Fata Morgana și-ar fi făcut mai multe intervenții la nivelul feței: și-a mărit buzele, și-a conturat pomeții.

