Arsenie Todiraș, acum în vârstă de 42 de ani, a fost invitatul surpriză la Târgul de Crăciun „Winter Wonderland” din București, iar apariția sa a stârnit nostalgie printre fani.

Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani | Captură Facebook

În anul 2005, trupa „O-Zone” s-a destrămat, iar membrii au luat-o pe drumuri separate. Dan Bălan a continuat să lanseze piese atât în țară, cât și peste hotare, în timp ce Radu Sîrbu și-a deschis o casă de discuri, potrivit Cancan.

Arsenie Todiraș, cunoscut sub numele de scenă „Arsenium”, a explorat atât cariera solo în muzică, cât și alte domenii din investiții și afaceri, mai transmite sursa citată mai sus.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Arsenie Todiraș, fostul solist al trupei O-Zone, a devenit tată pentru prima dată! Prima imagine cu fiul său

Cum arată acum Arsenie Todiraș de la „O-Zone”

La două decenii de la destrămarea trupei „O-Zone”, fanii se întreabă ce mai fac membrii formației care a cucerit publicul cu hituri precum „Dragostea din tei”. Arsenie Todiraș, în vârstă de 42 de ani, surprinde fanii nostalgici cu un look complet diferit.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Artistul a fost invitat la Târgul de Crăciun „Winter Wonderland” din București, Piața Alba Iulia, iar apariția sa a stârnit admirație.

IMAGINI CU ARSENIE TODIRAȘ DIN TRUPA „O-ZONE” AICI:

După ce trupa O-Zone a făcut senzație în anii 2000, Arsenie Todiraș mărturisește că nu a rămas cu o avere impresionantă. După destrămarea trupei, s-a mutat mai întâi la Chișinău și apoi la Moscova, investind o parte din economii în imobiliare în Antalya și în platforme financiare digitale.

„Stau lângă munte și am două minute până la mare. E perfect!”, a mărturisit el despre viața sa actuală, citat de Cancan.

Sub numele de „Arsenium”, Arsenie Todiraș continuă să lanseze piese și să susțină concerte ocazionale, menținând legătura cu fanii.

Citește și: Ce studii are Călin Goia, solistul trupei „Voltaj”. Facultatea pe care a terminat-o nu are nicio legătură cu domeniul muzical

Arsenie Todiraș a devenit tată

Arsenie Todiraș pune viața de familie pe primul plan. El și Agnes au o poveste de dragoste foarte frumoasă, dezvăluind că au mai format un cuplu și în urmă cu zece ani. La acea vreme, ei au decis să pună punct relației, pentru că el nu considera că a ajuns la vârsta la care ar trebui să se așeze la casa lui.

În 2023, cei doi au luat decizia de a se împăca. La scurt timp, Arsenie Todiraș a cerut-o de soție pe Agnes, pentru că, de aceasă dată, a simțit că este pregătit să își întemeieze o familie.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Agnes Matoko este de profesie model și provine dintr-o familie birasială, mama ei fiind româncă, iar tatăl congolez. Ea s-a născut la Bacău și are patru frați.