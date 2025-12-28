Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum arată mama jucătoarei de tenis Jaqueline Cristian. Toți cred că cele două sunt surori când le întâlnesc pe stradă

Cum arată mama jucătoarei de tenis Jaqueline Cristian. Toți cred că cele două sunt surori când le întâlnesc pe stradă

Imagini cu mama jucătoarei de tenis Jaqueline Cristian. Foarte multe persoane au impresia că sunt surori.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 28 Decembrie 2025, 07:30 | Actualizat Marti, 23 Decembrie 2025, 18:10
Galerie
Cum arată mama jucătoarei de tenis Jaqueline Cristian. Toți cred că cele două sunt surori când le întâlnesc pe stradă | Captură Instagram/Profimedia

Jaqueline Cristian este în centrul atenției prin prisma pasiunii sale. Tânăra este o jucătoare de tenis cu performanțe remarcabile, dar și cu o familie care o susține la orice pas. Jaqueline a recunoscut că se bucură de un real ajutorul din partea mamei sale, Luminița. Femeia îi este alături în orice competiție, având o relație foarte apropiată.

Citește și: Marius Copil, cel mai bun tenismen din România, își anunță retragerea la vârsta de 35 ani. Ce a declarat

Cum arată mama jucătoarei de tenis Jaqueline Cristian

În urmă cu ceva timp, Jaqueline Cristian a postat, pe contul personal de Instagram, imagini cu cea care i-a dat viață. Unii au remarcat că cele două seamănă foarte mult, în timp ce alții au transmis că ar putea trece drept surori.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Partenere în crime încă din prima zi”, a transmis jucătoarea de tenis, pe contul de Instagram. Descrierea însoțește mai multe fotografii în care Jaqueline Cristian apare într-un costum pentru o petrecere tematică.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Așa cum se poate observa din imagini, mama lui Jaqueline Cristian este în pas cu moda, fiind extrem de cochetă. Vopsită blond platinat și cu sprâncenele tatuate, Luminița poate trece drept o tânără.

Citește și: Cât câștigă, de fapt, un jucător de tenis de masă. Cel mai bine cotată româncă spune adevărul despre câștiguri

Ce planuri are Jaqueline Cristian pentru anul 2026

Jaqueline Cristian a intrat în Top 40 WTA şi se pregăteşte de o colaborare care să o ajute să urce şi mai mult în ierarhia mondială. Marius Copil este antrenorul cu care va trece perioada de pregătire dinaintea turneelor.

„E o perioadă de probă. Deocamdată nu putem spune că este o colaborare. Încercăm, e o perioadă de încercare în momentul ăsta de pregătire înainte de turnee. Știu că ea își dorește să mai adauge pe cineva în echipa ei.

Suntem în perioada de probă. Vom vedea pentru 2026 dacă îi place cum lucrez. Dacă e totul ok, să vedem ce ne rezervă 2026. Eu de anul ăsta i-am spus: <<Îmi place foarte mult cum joci și cred că o să spargi Top 50>>.

Mă bucur că s-a adeverit, că a fost sănătoasă. Îmi place mult că e super-serioasă, se antrenează bine, caută să își mărească echipa, să facă totul pentru a ajunge cât mai sus.

+9
Mai multe fotografii

Dacă va continua așa, eu zic că anul viitor poate ajunge între primele 20”, a declarat Marius Copil despre jucătoarea de tenis româncă Jaqueline Cristian, într-un interviu pentru Antena Sport.

Cum arată Radu Fornea de la trupa „K1”. Ce dezvăluiri a făcut din culisele concertului marelui tenor Andrea Bocelli în R...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost umilit şi numit cerşetor de români Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost umilit şi numit cerşetor de români
Observatornews.ro Ultima strigare pentru rezervările de Revelion. Cât a ajuns să coste masa de Anul Nou la un restaurant Ultima strigare pentru rezervările de Revelion. Cât a ajuns să coste masa de Anul Nou la un restaurant
Antena 3 540 de angajați dintr-o fabrică s-au trezit cu bonusuri de câte 400.000 de dolari după ce șeful lor a decis să-și vândă afacerea 540 de angajați dintr-o fabrică s-au trezit cu bonusuri de câte 400.000 de dolari după ce șeful lor a decis să-și vândă afacerea
SpyNews Cod portocaliu de viscol și ninsori abundente în România! Fenomene extreme în mai multe județe Cod portocaliu de viscol și ninsori abundente în România! Fenomene extreme în mai multe județe

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Mihai Trăistariu a vorbit despre relația pe care a avut-o cu o femeie căsătorită. Cum s-au cunoscut: „Am distrus o familie...”
Mihai Trăistariu a vorbit despre relația pe care a avut-o cu o femeie căsătorită. Cum s-au cunoscut: „Am...
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la admiratori de Crăciun. Copiii Familiei Regale urmează un protocol strict
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la... Catine.ro
Ce familie frumoasă are Bursucu. Cum arată soția și fiicele prezentatorului TV: „Ce frumoși!”
Ce familie frumoasă are Bursucu. Cum arată soția și fiicele prezentatorului TV: „Ce frumoși!”
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile”
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima... Elle
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară HelloTaste.ro
Cel mai lung tunel din lume este finalizat. Are 22 de kilometri și a fost săpat în munți
Cel mai lung tunel din lume este finalizat. Are 22 de kilometri și a fost săpat în munți Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume Jurnalul
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit Observator
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard MediCOOL
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x