Cum arată mama jucătoarei de tenis Jaqueline Cristian. Toți cred că cele două sunt surori când le întâlnesc pe stradă

Jaqueline Cristian este în centrul atenției prin prisma pasiunii sale. Tânăra este o jucătoare de tenis cu performanțe remarcabile, dar și cu o familie care o susține la orice pas. Jaqueline a recunoscut că se bucură de un real ajutorul din partea mamei sale, Luminița. Femeia îi este alături în orice competiție, având o relație foarte apropiată.

Cum arată mama jucătoarei de tenis Jaqueline Cristian

În urmă cu ceva timp, Jaqueline Cristian a postat, pe contul personal de Instagram, imagini cu cea care i-a dat viață. Unii au remarcat că cele două seamănă foarte mult, în timp ce alții au transmis că ar putea trece drept surori.

„Partenere în crime încă din prima zi”, a transmis jucătoarea de tenis, pe contul de Instagram. Descrierea însoțește mai multe fotografii în care Jaqueline Cristian apare într-un costum pentru o petrecere tematică.

Așa cum se poate observa din imagini, mama lui Jaqueline Cristian este în pas cu moda, fiind extrem de cochetă. Vopsită blond platinat și cu sprâncenele tatuate, Luminița poate trece drept o tânără.

Ce planuri are Jaqueline Cristian pentru anul 2026

Jaqueline Cristian a intrat în Top 40 WTA şi se pregăteşte de o colaborare care să o ajute să urce şi mai mult în ierarhia mondială. Marius Copil este antrenorul cu care va trece perioada de pregătire dinaintea turneelor.

„E o perioadă de probă. Deocamdată nu putem spune că este o colaborare. Încercăm, e o perioadă de încercare în momentul ăsta de pregătire înainte de turnee. Știu că ea își dorește să mai adauge pe cineva în echipa ei.

Suntem în perioada de probă. Vom vedea pentru 2026 dacă îi place cum lucrez. Dacă e totul ok, să vedem ce ne rezervă 2026. Eu de anul ăsta i-am spus: <<Îmi place foarte mult cum joci și cred că o să spargi Top 50>>.

Mă bucur că s-a adeverit, că a fost sănătoasă. Îmi place mult că e super-serioasă, se antrenează bine, caută să își mărească echipa, să facă totul pentru a ajunge cât mai sus.

Dacă va continua așa, eu zic că anul viitor poate ajunge între primele 20”, a declarat Marius Copil despre jucătoarea de tenis româncă Jaqueline Cristian, într-un interviu pentru Antena Sport.