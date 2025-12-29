Gianluca Vacchi, apariție îngrijorătoare pe rețelele de socializare. Celebrul milionar a slăbit drastic și a ajuns de nerecunoscut

Gianluca Vacchi și-a îngrijorat fanii cu cel mai recent videoclip postat pe rețelele de socializare.

Antreprenorul în vârstă de 58 de ani a postat pe Instagram un videoclip la care a adăugat descrierea „Înapoi în Italia”. Aspectul său fizic i-a făcut imediat pe internauți să creadă că acesta suferă de o boală gravă. Iată imaginile mai jos!

Gianluca Vacchi și-a îngrijorat fanii cu aparițiile recente

Una dintre cele mai recente apariții pe rețelele de socializare îl surprinde pe Gianluca Vacchi vizibil slăbit și obosit. La bordul unui avion privat și apoi într-un bolid de lux, îmbrăcat în haine extravagante, omul de afaceri a atras atenția fanilor din cauza aspectului său fizic vizibil schimbat, ceea ce a ridicat semne de întrebare cu privire la starea sa de sănătate.

„Este bine?”/„A renunțat să mai meargă la sală?”/„Nu l-am mai văzut de mult timp, sper că este bine, poate doar a îmbătrânit față de ultima dată când l-am văzut”, acestea fiind doar câteva dintre comentariile lăsate de fani la postarea cu pricina. Gianluca Vacchi nu a ieșit public pentru a lămuri situația.

Gianluca Vacchi, în atenția autorităților fiscale din Italia

În anul 2024, mass-media din Italia relata că Gianluca Vacchi, alături de influencerul Luis Sal și alte figuri cunoscute din mediul online, s-ar fi aflat în atenția autorităților fiscale.

Potrivit cotidianului Il Messaggero, Poliția Financiară a reușit să recupereze 11 milioane de euro în urma unor controale demarate la finalul anului 2022, care au vizat patru influenceri din orașul Bologna.

Gianluca Vacchi este un om de afaceri italian extrem de prosper, devenit celebru datorită stilului său de viață extravagant. La 58 de ani, omul de afaceri este urmărit de zeci de milioane de persoane pe rețelele de socializare.

Antreprenorul italian a studiat la Universitatea din Bologna, unde a absolvit afaceri și economie, iar la vârsta de 25 de ani s-a alăturat afacerii de familie, potrivit unei surse.

Gianluca Vacchi se mândrește cu soția și fiica lor, demonstrându-le mereu cât de mult le iubește. Milionarul postează adesea fotografii și clipuri video cu cele mai importante femei din viața lui, pe care le copleșește cu complimente.

