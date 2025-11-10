Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. Surpriză în emisia live. Cine a venit. Simona Gherghe: „Liviu, o să te rog să te ridici”

Sora Laviniei a venit în direct la Mireasa, pe 10 noiembrie. Larisa i-a oferit surorii un buchet de trandafiri cu ocazia zilei onomastice și a privit un material cu temerile lui Adin. 

Publicat: Luni, 10 Noiembrie 2025, 16:18

Adin se teme că ar putea fi înșelat de Lavinia în viitor, având în vedere că fata vrea să-i spună ceva din trecutul amoros, dar în particular. De asemenea, băiatul se teme de karmă, pentru că și el a sedus fete care și-au părăsit partenerii pentru el.

Liviu a crezut inițial că a venit cineva pentru el, dar Simona Gherghe a adus imediat lămuriri și a anunțat că, de fapt, a venit sora Laviniei.

„Liviu, o să te rog să te ridici, și să te duci în spate. Nu te pedepsesc, doar să faci loc persoanei care vine. Cine crezi că a venit? E Larisa, sora Laviniei”, a spus Simona Gherghe.

„În relația de 5 ani pe care a avut-o Lavinia nu a fost semnificativă pentru ea. Eu nu am fost niciodată de acord cu acel băiat”, a spus sora Laviniei.

„Ce am să-i spun lui Adin, o să-i spun doar lui Adin”, a spus Lavinia.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

