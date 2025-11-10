Mireasa, sezon 12. Surpriză în emisia live. Cine a venit. Simona Gherghe: „Liviu, o să te rog să te ridici”

Sora Laviniei a venit în direct la Mireasa, pe 10 noiembrie. Larisa i-a oferit surorii un buchet de trandafiri cu ocazia zilei onomastice și a privit un material cu temerile lui Adin.

Adin se teme că ar putea fi înșelat de Lavinia în viitor, având în vedere că fata vrea să-i spună ceva din trecutul amoros, dar în particular. De asemenea, băiatul se teme de karmă, pentru că și el a sedus fete care și-au părăsit partenerii pentru el.

„Liviu, o să te rog să te ridici...”. Cine a venit în casa Mireasa, în timpul emisiei live. Simona Gherghe anunțase o surpriză

Liviu a crezut inițial că a venit cineva pentru el, dar Simona Gherghe a adus imediat lămuriri și a anunțat că, de fapt, a venit sora Laviniei.

„Liviu, o să te rog să te ridici, și să te duci în spate. Nu te pedepsesc, doar să faci loc persoanei care vine. Cine crezi că a venit? E Larisa, sora Laviniei”, a spus Simona Gherghe.

„În relația de 5 ani pe care a avut-o Lavinia nu a fost semnificativă pentru ea. Eu nu am fost niciodată de acord cu acel băiat”, a spus sora Laviniei.

„Ce am să-i spun lui Adin, o să-i spun doar lui Adin”, a spus Lavinia.

