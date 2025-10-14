Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. Task-ul scaunelor muzicale s-a lăsat cu nemulțumiri. Liviu: „S-a văzut că Diana a împins-o pe Lavinia"

În casa Mireasa a avut loc task-ul scaunelor muzicale. Un joc aparent inofensiv a semănat ceartă printre concurenții sezonului 12.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Octombrie 2025, 15:40 | Actualizat Marti, 14 Octombrie 2025, 16:33

Diana a câștigat task-ul scaunelor muzicale și implicit un date cu Sorin. În finală a jucat împotriva Laviniei, care ar fi luptat pentru un date cu Liviu. Liviu s-a supărat după stabilirea câștigătorului, considerând că Diana a împins-o pe Lavinia. Concurenții au privit imaginile de mai multe ori.

„Sunt ofticat pe dreptate. S-a văzut clar că erai pe scaun. Nu că mă oftic, dar, în fine, nu mai contează!”, i-a spus Liviu Laviniei.

Task-ul scaunelor muzicale s-a lăsat cu nemulțumiri. Liviu a avut o reacție vehementă după desemnarea câștigătoarei: „S-a văzut clar că a împins-o”. Ce s-a întâmplat după joc: „A început să agite toată casa și să spună niște cuvinte neplăcute!”

A existat apoi un schimb de replici între Diana și Liviu, fata spunând-i că oricum ar fi ieșit la date cu prietena. Liviu i-a răspuns cu aceeași monedă, amintindu-i că și ea a ieșit cu Sorin de mai multe ori în calitate de prieteni.

„S-a văzut clar că Lavinia era pe scaun și Diana, având puțin mai multe kilorgrame, a împins-o de pe scaun!”, a spus Liviu.

„Comportament copilăros care a stricat atmosfera în toată casa și nu a permis celor care au câștigat să se bucure de premiu”, a spus Diana despre Liviu.

„Eu cred că s-au așezat în același timp, iar Diana, fiind mai puternică, a împins-o”, a spus Virgil.

„Ei aveau nevoie mai multă de date”, a spus Lavinia.

„Eu nu am nevoie de un câștig dacă nu-mi aparține. Dacă știam că am trișat, cu siguranță mă retrăgeam! M-a deranjat strict atitudinea lui Liviu. A început să agite toată casa și să spună niște cuvinte neplăcute!”, a spus Diana.

„Ce cuvinte neplăcute? Că tu ai spus că ieșim ca între prieteni la date”, a spus Liviu.

„Ținând cont de atitudinea lui, nu-mi pasă!”, a spus Diana.

Lavinia a primit un premiu de consolare: o seară în jacuzzi cu Liviu vineri. Fata se poate răzgândi în ceea ce privește primirea acestui premiu.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

