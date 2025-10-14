Mireasa, sezon 12. Task-ul scaunelor muzicale s-a lăsat cu nemulțumiri. Liviu: „S-a văzut că Diana a împins-o pe Lavinia”

În casa Mireasa a avut loc task-ul scaunelor muzicale. Un joc aparent inofensiv a semănat ceartă printre concurenții sezonului 12.

Diana a câștigat task-ul scaunelor muzicale și implicit un date cu Sorin. În finală a jucat împotriva Laviniei, care ar fi luptat pentru un date cu Liviu. Liviu s-a supărat după stabilirea câștigătorului, considerând că Diana a împins-o pe Lavinia. Concurenții au privit imaginile de mai multe ori.

„Sunt ofticat pe dreptate. S-a văzut clar că erai pe scaun. Nu că mă oftic, dar, în fine, nu mai contează!”, i-a spus Liviu Laviniei.

Task-ul scaunelor muzicale s-a lăsat cu nemulțumiri. Liviu a avut o reacție vehementă după desemnarea câștigătoarei: „S-a văzut clar că a împins-o”. Ce s-a întâmplat după joc: „A început să agite toată casa și să spună niște cuvinte neplăcute!”

A existat apoi un schimb de replici între Diana și Liviu, fata spunând-i că oricum ar fi ieșit la date cu prietena. Liviu i-a răspuns cu aceeași monedă, amintindu-i că și ea a ieșit cu Sorin de mai multe ori în calitate de prieteni.

„S-a văzut clar că Lavinia era pe scaun și Diana, având puțin mai multe kilorgrame, a împins-o de pe scaun!”, a spus Liviu.

„Comportament copilăros care a stricat atmosfera în toată casa și nu a permis celor care au câștigat să se bucure de premiu”, a spus Diana despre Liviu.

„Eu cred că s-au așezat în același timp, iar Diana, fiind mai puternică, a împins-o”, a spus Virgil.

„Ei aveau nevoie mai multă de date”, a spus Lavinia.

„Eu nu am nevoie de un câștig dacă nu-mi aparține. Dacă știam că am trișat, cu siguranță mă retrăgeam! M-a deranjat strict atitudinea lui Liviu. A început să agite toată casa și să spună niște cuvinte neplăcute!”, a spus Diana.

„Ce cuvinte neplăcute? Că tu ai spus că ieșim ca între prieteni la date”, a spus Liviu.

„Ținând cont de atitudinea lui, nu-mi pasă!”, a spus Diana.

Lavinia a primit un premiu de consolare: o seară în jacuzzi cu Liviu vineri. Fata se poate răzgândi în ceea ce privește primirea acestui premiu.

