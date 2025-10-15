Mireasa, sezon 12. Văzând imagini cu ei din trecut, Ștefania și Liviu au fost cuprinși de lacrimi: „Regret că nu a fost mai mult”

În emisia live de Mireasa de pe 15 octombrie 2025, Ștefania și Liviu au văzut imagini de pe vremea când erau într-o cunoaștere. Ambii s-au emoționat.

Liviu a avut un nod în gât și a fost în pragul lacrimilor când a mărturisit că regretă că între el și Ștefania nu a fost mai mult.

Ștefania i-a povestit Loredanei cum se simte. În timpul materialului, au fost difuzate imagini cu Liviu și Ștefania de pe vremea când erau apropiați. „Mi-e ciudă că lucrurile nu s-au întâmplat cum erau în capul meu. Mie îmi este și dor să mai simt sentimentul ăla de îndrăgosteală adevărată”, a spus Ștefania.

Văzând imagini cu ei din trecut, Ștefania și Liviu au fost cuprinși de lacrimi în direct. Cu un nod în gât, băiatul a recunoscut ce regret are

Ștefania a plâns în direct în timp ce se difuzau imaginile.

„Am retrăit tot parcursul. Regretat e mult spus, dar poate ar fi trebuit să fiu mai atentă la anumite semnale și în ceea ce-l privește pe Liviu. Poate că nu trebuia să merg ca un tren drept în față. Probabil m-am mințit pe mine la un moment dat, sau nu am vrut să văd anumite lucruri care au existat”, a spus Ștefania în emisia live de Mireasa de pe 15 octombrie 2025.

„Regret că n-a fost mai mult. Am trăit momente frumoase cu Ștefania. Regret că n-a fost mai mult...”, a spus Liviu care și-a pus apoi mâinile la ochi.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.