Mireasa, sezon 12. Sorin și-a sunat fosta iubită, dar nu a răspuns la telefon. Ce mesaj i-a transmis ulterior

În emisia live de pe 15 octombrie 2025 telespectatorii Mireasa au aflat de ce a sunat AdrenaLinia: Sorin a fost invitat să-și contacteze fosta iubită, pentru a lămuri totul.

Publicat: Miercuri, 15 Octombrie 2025, 13:54 | Actualizat Miercuri, 15 Octombrie 2025, 15:41

AdrenaLinia a sunat, iar Sorin a primit invitația de a-și contacta fosta iubită. Diana i-a dat această veste: „Trebuie să iei legătura cu fosta, pentru că trebui să-ți clarifici trecutul care te bântuie!”

Sorin a mers la testimoniale și a sunat-o pe fosta iubită la care se gândește atât de mult, însă tânăra nu a răspuns la telefon.

Diana, pusă în fața unor mărturisiri grele: „Dragoste cu forța nu se poate”

„Am ceva sentimente pentru Diana. Nu știu dacă e doar atașament. Probabil sunt și egoist, pentru că îmi doresc să am pe cineva aproape. Pe Diana nu o văd un pansament în viața mea. Pe Diana aș vedea-o ca pe soția mea. Nu inițez acel sărut pentru că nu sunt sigur pe mine. Mă gândesc la ea în procent de 50%”, a spus Sorin, precizând că între ce a trăit cu Diana până acum și ce a trăit cu fosta iubită, ar alege povestea cu fosta.

Văzând mărturisirile lui Sorin, Diana a plâns în direct:

„Mă așteptam. Sunt resemnată că gândul lui nu e în această casă. Eu cred că dragoste cu forța nu se poate. Nu pot nici să stau cu cineva de mână care se gândește la altcineva. Îmi este foarte drag, dar trebuie să mă gândesc și la mine. El nici n-o să fie disponibil pentru mine”, a spus Diana.

Sorin a fost întrebat de ce s-a despărțit de fosta iubită, deși o iubea atât de mult.

„Noi când ne-am despărțit, a cântărit și gura lumii. I s-a zis că eu sunt golan, n-avem nici loc de muncă, ea a plecat în Anglia și s-a răcit totul”, a spus Sorin.

Între timp, fosta iubită a lui Sorin a răspuns și i-a lăsat un mesaj.

Doamna Leana, bunica lui Sorin, a intervenit în direct: „Nu ne place deloc cum este el acolo! Să lase trecutul că n-a avut mare afacere cu aia. Și Diana e cu pretenții. Noi zicem că nu se potrivesc! Cam pretențioasă fata!”

„Măi tătăică, ascultă că plângem toți aici! Termină cu trecutul că nu ți-a făcut vapor în poartă! Dacă aș putea să zbor, să vin acolo imediat!”, a spus bunicul lui Sorin.

Simona Gherghe a mers lângă Diana pentru a o îmbărbăta. „Eu sunt mamă și de fată și de băiat și aș vrea ca fiica mea să fie pretențioasă”, i-a spus Simona Gherghe fetei care plângea. De asemena, Simona Gherghe a citit primul și ultimul mesaj al foste iubite a lui Sorin.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Task-ul scaunelor muzicale s-a lăsat cu nemulțumiri. Liviu: „S-a văzut că Diana a împins-o pe Lavinia”

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Chat-ul zilei la Mireasa, 15 octombrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show...
Citește și
