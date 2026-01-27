Mireasa, sezon 13. AdrenaLinia a sunat și Ben a cedat întâlnirea cu Paula lui Sebastian! Ce i-a zis concurentul, când s-au văzut

După ce a sunat AdrenaLinia, Ben a decis să îi cedeze lui Sebastian cina cu Paula, oferindu-le astfel șansa de a-și clarifica nelămuririle. Descoperă ce a avut tânărul să îi transmită.

AdrenaLinia a sunat în casa Mireasa: Meciul iubirii și Ben a fost anunțat că are ocazia să cedeze întâlnirea cu Paula lui Sebastian, dacă dorește acest lucru. Tânărul s-a gândit și l-a anunțat pe concurent să se pregătească de întâlnire, ca să aibă astfel ocazia să lămurească anumite lucruri cu Paula. Descoperă ce a avut tânărul de zis Paulei, dar și ce a urmat.

AdrenaLinia a sunat și Ben a cedat întâlnirea cu Paula lui Sebastian! Ce i-a zis concurentul, când s-au văzut, în ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii

În ediția din 26 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii am putut descoperi faptul că la petrecerea avută sâmbătă de concurenți, Sebastian s-a apropiat mai mult de Roxana, lucru ce a părut să nu treacă neobservat de Paula. Tot la party, și Paula a încercat să se apropie de Sebastian. Tânăra a vrut să vadă ce se întâmplă și de ce tânărul s-a distanțat: „Vreau să îți spun că mie chiar îmi place de tine. Chiar mi-ar fi plăcut să ne cunoaștem pe bune, nu doar să fie o conversație din aia despre trecutul meu și atât”.

Sebastian i-a zis că aceasta a fost distanță față de el, iar el acum vrea să se cunoască mai bine cu Roxana. Paula, în schimb, a anunțat că are de gând să lupte pentru eul.

Ulterior, în ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, am putut descoperi faptul că AdrenaLinia a sunat și Ben a fost anunțat că are ocazia să cedeze întâlnirea cu Paula lui Sebastian, dacă dorește acest lucru. Tânărul i-a oferit această ocazia lui Sebastian, chiar dacă el nu părea deloc încântat de ideea de a se vedea cu Paula.

La date, Sebastian i-a explicat încă o dată tinerei faptul că nu pe ea o dorește, ci pe Roxana: „Ai făcut dezvăluirea fix când am vrut să plec să cunosc pe altcineva”.

„Te-ai aruncat să cunoști pe altcineva, fără să îmi dai șansa să mă cunoști pe mine cu adevărat”, a zis tânăra.

Ulterior, în platou, s-a aflat că Paula i-a mai trimis un bilet lui Sebastian, în care îi spune de sentimentele ei, tot ca să îl convingă. Concurentul nu s-a lăsat convins și a ales-o în continuare pe Roxana.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

