Mireasa, sezon 13. Alexandru, declarații controversate despre Ema și Alan: „A explodat casa”. Ce a putut spune iubitul Giuliei

În emisia live de Mireasa de pe 16 aprilie 2026 au fost difuzate imagini cu Alexandru făcând declarații surprinzătoare despre Ema și Alan.

Alexandru a făcut afirmații surprinzătoare despre Ema. Iubitul Giuliei a enumerat mai multe detalii care i-au atras atenția la comportamentul iubitei lui Alan.

Alexandru a verbalizat lucrurile pe care le simte în ceea ce-i privește pe Ema și Alan.

Alexandru, declarații controversate despre Ema și Alan: „A explodat casa Mireasa”. Ce a putut spune iubitul Giuliei

„Anumite lucruri le-am observat și eu la Ema. De multe ori i-a atras atenția lui Alan la cum să se comporte. Părerea mea e că nu există prietenii aici în casă. Eu ca bărbat dacă aș fi fost pus în situația lui Alan, real vorbind după o lună nu aș fi crezut femeia că-și dorește să fie soția mea și să-mi facă un copil. Toată viața m-am ferit de vagabonzi, dar acum iubesc un vagabond, îmi place cum e, dar în același timp vreau să-l și schimb. Ema s-ar potrivi mai bine cu Răzvan”, a spus Alexandru.

„AI tăcut cât ai tăcut, dar și când ai dat-o a explodat casa”, i-a spus Simona Gherghe lui Alexandru.

„Alan e o persoană amuzantă și agitată. De când e cu Ema s-au schimbat multe lucruri la Alan”, a spus Alexandru în emisia live de Mireasa.

Ema i-a atras atenția lui Alan în privința lui Alexandru.

„Eu de când am intrat aici în casă consider că sunt același om, doar că sunt mai liniștit. Eu nu pot să-mi dau cu părerea despre Alexandru pentru că eu nu am stat să-l urmăresc pe Alexandru. El s-a schimbat în rău și mi se pare că a jucat un rol până acum și de acum încolo nu poate să-l mai joace”, a spus Alan despre Alexandru.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

