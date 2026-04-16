Mireasa, sezon 13. Cine este Denis, noul concurent. Tânărul este model și luptător și călătorește mult

Denis este concurent nou în sezonul 13 Mireasa. Tânărul de 25 de ani este model și călătorește foarte mult.

Denis are 25 de ani, este zodia Fecioară, de loc este din Suceava, însă nu a prea stat prin România. Pe lângă faptul că e model și sportiv consacrat lucrează și în domeniul vânzărilor și intermedierii. Spune că e un bărbat simpatic, cu simțul umorului, disciplinat, calculat și puternic din mai multe puncte de vedere. Îi place să citească și să învețe lucruri noi. Sportul îi place foarte mult și este o parte din el. Practică MMA și a participat la gale de MMA în Viena.

Cine este Denis, noul concurent de la Mireasa. Tânărul e model și luptător. Ce-și dorește de la viitoarea parteneră

„Meciul Iubirii îl asociez cu un meci de fotbal. Cred că pot face o echipă foarte frumoasă cu partenera mea. Cred că dacă ne ies bine antrenamentele, ne vor ieși bine și meciurile. Având în vedere viața mea haotică mă ajută o persoană mereu pozitivă, de încredere, să fim cei mai buni prieteni și să arate bine”, a spus Denis despre viitoarea parterenă.

Denis a făcut școala în Italia, țara în care a stat 7 ani, apoi a locuit în Austria și se plimbă foarte mult. Spune că formulează fraze în limba germană și comunică în română. Ultima dată a fost în Elveția.

La o fată l-ar deranja falsitatea, cea mai lungă relație a lui a durat undeva la 4 ani cu pauze.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

