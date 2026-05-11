Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Alina se simte atrasă de un alt băiat din casă. Ce a făcut-o să plângă: „M-ai lăsat un pic șocat!”

Mireasa, sezon 13. Alina se simte atrasă de un alt băiat din casă. Ce a făcut-o să plângă: „M-ai lăsat un pic șocat!”

Alina, tânăra care a venit în casa Mireasa: Meciul Iubirii pentru Denis, se simte atrasă de un alt băiat. O situație a făcut-o să se îndepărteze de băiatul pentru care a intrat în show-ul matrimonial.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 11 Mai 2026, 14:58 | Actualizat Luni, 11 Mai 2026, 15:43
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Alina și-a schimbat complet părerea despre Denis, după ce a văzut imaginile cu el și Raluca. Tânăra a fost luată prin surprindere de interacțiunea celor doi, iar acest lucru a făcut-o să se distanțeze.

Mai mult, fata a fost filmată cu lacrimi pe față în timp ce vorbea despre situația delicată în care a fost pusă. Alina a încercat să-i explice și băiatului care este motivul pentru care nu își dorește să-l mai cunoască.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Raluca și Denis s-au certat. Ce jigniri i-a adus băiatul chiar în live: „Nu te fac de râs în fața altora”

„Se vede clar că Denis nu vrea să se apropie de nicio fată! Am văzut imaginile cu ce a făcut el chiar înainte să vin și am fost dezamăgită”, a evidențiat tânăra.

Cine este băiatul care i-a atras atenția Alinei în casa Mireasa: Meciul Iubirii

În ediția de luni din Mireasa: Meciul Iubirii, telespectatorii au aflat o veste neașteptată. Alina nu s-a mai putut abține și a dat cărțile pe față. Aceasta i-a dezvăluit doamnei Cătălina că se simte atrasă de Răzvan.

„Ceea ce nu știi tu este că și mie îmi place de Răzvan. Tu ai ieșit prima cu el și nu vreau să te supăr nici pe tine!”, a spus fata către Emilia.

„E așa cuminte! Blând. Atent cu fetele, vorbește foarte frumos, dar și frumușel! Am apreciat și faptul că ți-a cules flori. Mi-ar fi plăcut să facă și cineva asta pentru mine”, a mai adăugat ea.

De asemenea, dezvăluirile Alinei l-au luat prin surprindere și pe concurent. Acesta nu se aștepta pentru că nu a văzut niciun semn din partea ei.

„Vinovată că îmi place de tine! Ție îți place de mine?”, a fost replica fetei către Răzvan.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Darius și Daniela s-au împăcat. Ce au spus în live după ce s-au sărutat

„Nu pot să mă pronunț! M-ai lăsat un pic șocat. Îmi place că ai fost sinceră”, a răspuns băiatul.

„Tu ai ieșit cu Emilia și n-am știut dacă îți place de ea. Pentru mine ai fost o bucurie și un gram de liniște”, a mai adăugat Alina.

„Te văd o persoană foarte curajoasă și care știe ce vrea. Îmi place că ai avut curajul să pui piciorul în prag”, i-a zis concurentul.

În ediția live de luni din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 11 mai 2026, Răzvan i-a spus Alinei că nu se simte atras de ea și că nu își dorește o cunoaștere.

„Răzvan m-a băgat în friend zone mai devreme. Mi-a zis că nu simte nimic față de mine”, a mărturisit fata.

„Cu siguranță mă apropiam mai mult de ea dacă simțeam. Nu mi-a captat atenția! Am stat de vorba cu ea și i-am explicat că dacă nu o să fiu eu, sigur o să fie altcineva. Eu chiar nu m-am așteptat!”, a mai completat Răzvan.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 11 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Colaj cu Alina și Denis la Mireasa
+4
Mai multe fotografii

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Mireasa, sezon 13. Raluca și Denis s-au certat. Ce jigniri i-a adus băiatul chiar în live: „Nu te fac de râs în fața alt... Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe, anunț neașteptat. Cine a revenit în casa show-ului matrimonial...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: “Mi-e şi ruşine să zic cât iau” Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: &#8220;Mi-e şi ruşine să zic cât iau&#8221;
Observatornews.ro Un gigant asiatic a deschis primul magazin din București. Salariile ajung și la 7.500 lei/lună Un gigant asiatic a deschis primul magazin din București. Salariile ajung și la 7.500 lei/lună
Antena 3 Prima cafenea din lume administrată de AI are probleme, la nici o lună de la deschidere Prima cafenea din lume administrată de AI are probleme, la nici o lună de la deschidere
Comentarii


Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Citește și
Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 8 mai 2026
Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 8...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Ce băieți au intrat în cursa de eliminare. Fetele au făcut nominalizări
Mireasa, sezon 13. Ce băieți au intrat în cursa de eliminare. Fetele au făcut nominalizări
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan AntenaSport
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
De ce casele de pe insulele grecești sunt vopsite în alb și albastru: ce rol au jucat epidemia de holeră și dictatura militară
De ce casele de pe insulele grecești sunt vopsite în alb și albastru: ce rol au jucat epidemia de holeră și... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan, făcut praf de Alina Gorghiu! PNL se rupe în bucăți!
Ilie Bolojan, făcut praf de Alina Gorghiu! PNL se rupe în bucăți! BZI
REPORTAJ: Ziua Propagandei Finale la Budeștii de Călărași. Poveste de coasă și cimitir sovietic din Bărăgan
REPORTAJ: Ziua Propagandei Finale la Budeștii de Călărași. Poveste de coasă și cimitir sovietic din Bărăgan Jurnalul
Alexandra Căpitănescu A STRĂLUCIT la Eurovision! Artista din România a furat toate privirile!
Alexandra Căpitănescu A STRĂLUCIT la Eurovision! Artista din România a furat toate privirile! Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important Redactia.ro
Cum să ne ferim de țepele online când rezervăm vacanța. Mesajul la care să fim atenți
Cum să ne ferim de țepele online când rezervăm vacanța. Mesajul la care să fim atenți Observator
5 cereale bogate în proteine. Efectele acestor alimente vegetale în dietă
5 cereale bogate în proteine. Efectele acestor alimente vegetale în dietă MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Fumatul ușor în sarcină: Iată de ce este dăunător
Fumatul ușor în sarcină: Iată de ce este dăunător DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x