Mireasa, sezon 13. Alina se simte atrasă de un alt băiat din casă. Ce a făcut-o să plângă: „M-ai lăsat un pic șocat!”

Alina, tânăra care a venit în casa Mireasa: Meciul Iubirii pentru Denis, se simte atrasă de un alt băiat. O situație a făcut-o să se îndepărteze de băiatul pentru care a intrat în show-ul matrimonial.

Alina și-a schimbat complet părerea despre Denis, după ce a văzut imaginile cu el și Raluca. Tânăra a fost luată prin surprindere de interacțiunea celor doi, iar acest lucru a făcut-o să se distanțeze.

Mai mult, fata a fost filmată cu lacrimi pe față în timp ce vorbea despre situația delicată în care a fost pusă. Alina a încercat să-i explice și băiatului care este motivul pentru care nu își dorește să-l mai cunoască.

„Se vede clar că Denis nu vrea să se apropie de nicio fată! Am văzut imaginile cu ce a făcut el chiar înainte să vin și am fost dezamăgită”, a evidențiat tânăra.

Cine este băiatul care i-a atras atenția Alinei în casa Mireasa: Meciul Iubirii

În ediția de luni din Mireasa: Meciul Iubirii, telespectatorii au aflat o veste neașteptată. Alina nu s-a mai putut abține și a dat cărțile pe față. Aceasta i-a dezvăluit doamnei Cătălina că se simte atrasă de Răzvan.

„Ceea ce nu știi tu este că și mie îmi place de Răzvan. Tu ai ieșit prima cu el și nu vreau să te supăr nici pe tine!”, a spus fata către Emilia.

„E așa cuminte! Blând. Atent cu fetele, vorbește foarte frumos, dar și frumușel! Am apreciat și faptul că ți-a cules flori. Mi-ar fi plăcut să facă și cineva asta pentru mine”, a mai adăugat ea.

De asemenea, dezvăluirile Alinei l-au luat prin surprindere și pe concurent. Acesta nu se aștepta pentru că nu a văzut niciun semn din partea ei.

„Vinovată că îmi place de tine! Ție îți place de mine?”, a fost replica fetei către Răzvan.

„Nu pot să mă pronunț! M-ai lăsat un pic șocat. Îmi place că ai fost sinceră”, a răspuns băiatul.

„Tu ai ieșit cu Emilia și n-am știut dacă îți place de ea. Pentru mine ai fost o bucurie și un gram de liniște”, a mai adăugat Alina.

„Te văd o persoană foarte curajoasă și care știe ce vrea. Îmi place că ai avut curajul să pui piciorul în prag”, i-a zis concurentul.

În ediția live de luni din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 11 mai 2026, Răzvan i-a spus Alinei că nu se simte atras de ea și că nu își dorește o cunoaștere.

„Răzvan m-a băgat în friend zone mai devreme. Mi-a zis că nu simte nimic față de mine”, a mărturisit fata.

„Cu siguranță mă apropiam mai mult de ea dacă simțeam. Nu mi-a captat atenția! Am stat de vorba cu ea și i-am explicat că dacă nu o să fiu eu, sigur o să fie altcineva. Eu chiar nu m-am așteptat!”, a mai completat Răzvan.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

