Mireasa, sezon 13. Raluca și Denis s-au certat. Ce jigniri i-a adus băiatul chiar în live: „Nu te fac de râs în fața altora”

Denis și Raluca și-au declarat „război” după apropierile din ultima perioadă. Băiatul i-a adus jigniri neașteptate fetei chiar în timpul unui live de la Mireasa: Capriciile Iubirii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 11 Mai 2026, 14:28 | Actualizat Luni, 11 Mai 2026, 15:38
Un conflict a izbucnit între Raluca și Denis la Mireasa: Meciul Iubirii, după gala de vineri. Cei doi au fost invitați în platoul Mireasa: Capriciile Iubirii, unde tânărul a folosit replici dure împotriva fetei.

„Ești cantitate neglijabilă”, a fost replica ce a făcut-o pe concurentă să poarte o discuție serioasă cu acesta.

După ce au revenit în casa show-ului matrimonial, Raluca a ținut să-i reproșeze câteva lucruri lui Denis. Un lucru este cert, vorbele băiatului au afectat-o.

Raluca a izbucnit în fața lui Denis la Mireasa: Meciul Iubirii, în ediția de pe 11 mai 2026

Tânăra nu s-a mai putut abține și a răbufnit în fața concurentului. Mai mult, aceasta a folosit cuvinte grele la adresa celui pe care și-l dorea lângă ea.

„Eu am trecut cu vederea peste niște chestii pe care tu le-ai făcut vizavi. Ești un om nemernic! Faptul că ai zis în live că sunt cantitate neglijabilă ești un om nașpa”, a spus fata.

„Îți tremură vocea! O joci bine, ești foarte falsă. (...) Am precizat de 100 de ori că am fost atras fizic de tine. A intrat altă fată pentru mine și am vrut să-i ofer toată atenția”, i-a dezvăluit Denis.

„De ce cantitate neglijabilă? Eu nu te-am jignit! Nu ți-am adus niciun cuvânt urât. Mie nu mi-a zis nimeni asta! Dacă îmi zic nu-i mai suport. Vrei să ajung să nu te mai suport?”, a mai completat Raluca.

„M-am referit cu cantitatea neglijabilă că nu îți mai ofer atenție. Eu ți-am zis din prima să-ți păstrezi claritatea mentală. Chiar n-am vrut să te pun într-o lumină proastă”, a încercat băiatul să explice situația.

„Măcar eu sunt umană, nu ca tine. Plâng și sufăr! (...) Eu nu am venit să ți le spun în live, ci personal. Nu să te fac de râs în fața altora”, a mai evidențiat tânăra.

„Îmi pare rău, îmi cer scuze!”, i-a zis Denis.

„Nu te iert! Ce crezi că o să zică mama mea?”, a mai adăugat fata.

„E o replică pe care a preluat-o de la Alan!”, a mai ținut Raluca să-i spună Simonei Gherghe în ediția de luni de la Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 11 mai 2026.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 11 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

