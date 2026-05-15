Mireasa, sezon 13. Alina și Paula Chirilă, discuție aprinsă în emisia live din Capricii. Ce s-a întâmplat: „Mi-au spus colegii...”

Paula Chirilă și Alina, tânăra care a intrat în casa Mireasa pentru Denis, au avut parte de o discuție aprinsă în emisia live de la Capriciile Iubirii, de pe 14 mai 2026. Raluca Preda a intervenit imediat.

Situațiile tensionate au fost nelipsite din emisia live de joi de la Mireasa: Capriciile Iubirii. Alina a fost pusă într-o situație delicată atunci când a venit vorba despre Denis. Tânăra nu s-a mai putut abține și a scos la iveală un detaliu despre care telespectatorii nu știau.

Fata a dezvăluit că nu a existat niciun interes pentru concurent după ce a intrat în casa show-ului matrimonial, pentru că a fost dezamăgită de atitudinea lui. Cuvintele sale au făcut-o pe Paula Chirilă să reacționeze, iar între cele două s-au dat replici ferme.

„Chiar sunt supărată! Pentru că doamna Paula a zis că am venit eu pornită pe Denis. Vreau să vă aduc la cunoștință faptul că eu când am venit în casă aveam 0 interes pentru Denis, care este și în prezent. Nu mă interesează persoana lui”, a fost replica Alinei.

„Erai pornită împotriva lui! Erai foc pe el, supărată! Mi-au spus colegii că nici nu mai voiai să mai intri în casă”, i-a răspuns Paula Chirilă.

„Înseamnă că și eu joc teatru foarte bine!”, a mai adăugat fata.

Raluca Preda a intervenit în discuția Paulei Chirilă cu Alina la Mireasa: Capriciile Iubirii

În discuția celor două a intervenit și Raluca Preda, moderatoarea de la Mireasa: Capriciile Iubirii, care a încercat să calmeze spiritele. Mai mult, aceasta i-a dat dreptate Alinei, spunând că fata a fost complet dezamăgită de comportamentul lui Denis față de fetele din casă.

„Alina le-a spus colegelor mele de la casting că a urmărit petrecerea și că este dezamăgită de Denis. Pe de altă parte, când a intrat în casa Mireasa ne amintim foarte bine discursul pe care Alina l-a avut. I-a dat timp să încheie cu Raluca până în gala de vineri. Alina nu l-a judecat și nu l-a pus la zid până luni, cred”, a dezvăluit prezentatoarea TV.

„Cum să nu?! Am văzut niște discuții în grădină în care l-a tocat. Să ne aducem aminte de o discuție pe care am văzut-o acum câteva zile. Eu îmi aduc aminte foarte bine imaginile pe care le-am văzut”, a mai adăugat Paula Chirilă.

De asemenea, Alina nu s-a putut abține și a făcut acuzații la adresa băiatului: „Părerea mea, oficial, este că Denis se folosește de imaginea Claudiei. Punct! Atât am de spus!”

„Și ce ar avea de câștigat?”, a mai întrebat Paula Chirilă.

„Ceea ce își dorește și caută! Validare și atenție! Plus că suferă din iubire. El vrea iubire de la toate fetele, pe toate le ia în brațe, la toate le dă flori. Lasă-mă că ești ceva rău! Ce nu înțelegi să mă lași în pace? Eu niciodată nu mi-aș dori un bărbat care curtează mai multe fete”, i-a răspuns fata.

