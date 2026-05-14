Momente de sărbătoare pentru Gabriela și Valentin din sezonul 6 Mireasa. Ce au celebrat alături de fiul lor

Gabriela și Valentin din sezonul 6 Mireasa au sărbătorit recent un an de la cununia lor religioasă. Fosta concurentă Mireasa și-a aniversat și ziua de naștere.

Gabriela a împlinit 30 de ani și a sărbătorit și un an de la căsătoria religioasă cu soțul ei. Ea și Valentin l-au avut alături și pe fiul lor la petrecere și s-au bucurat de familia lor.

„O zi specială pentru noi.. atât pentru faptul că am împlinit 30 de ani, dar și pentru faptul că avem 1 an de la căsătoria religioasă.

Ne-am bucurat să revedem momentele cunoașterii noastre, cât și ale logodnei și parcă le-am retrăit. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru omul bun care ești și pentru familia pe care o avem. Dar și emisiunii Mireasa! Nu-mi doresc decât sănătate, liniște sufletească și ani mulți împreună. Te iubesc, Valentin”, a transmis Gabriela pe rețelele sociale.

Micuțul Tudor a fost îmbrăcat în alb, asemenea părinților lui, și s-a bucurat de atenția celor prezenți la petrecere.

Gabriela a publicat, de asemenea, un mesaj prin care și-a descris realizările profesionale până la 30 de ani. Gabriela a trecut de la meseria de polițist la cea de consultant în nutriție.

„La 30 de ani mi se împlinește un vis și, în același timp, o dorință care ardea în mine de foarte mulți ani.

Anul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, mi-am făcut cel mai frumos cadou: LIBERTATEA 🙏🏻

Libertatea de a alege cum să-mi petrec diminețile.

Libertatea de a fi prezentă, de a mă bucura de o luni dimineața alături de soțul meu și de mititelul nostru fără a fi pe grabă.

Libertatea de a fi creativă și de a construi ceva al meu, din suflet.

Libertatea de a alege fără frici și fără limite impuse de alții.

Libertatea de a decide ce fac cu timpul meu și cum îmi trăiesc fiecare secundă.

Libertatea de a gândi liber, nu doar de a executa.

Libertatea de a-mi urma chemarea, de a face ceea ce mă împlinește cu adevărat.

Libertatea de a fi mai aproape de oamenii pe care îi iubesc.

Libertatea de a trăi în ritmul meu, nu în ritmul impus de alții.

Libertatea de a transforma pasiunea mea într-o misiune.

Această dorință o port în mine încă din primii ani ai carierei, din momentul în care am realizat că sufletește nu eram împlinită cu ceea ce făceam.

Știam că pot mai mult, știam că merit mai mult, știam că sunt făcută pentru alt drum.

Nu a fost o decizie ușoară, dar a fost una sinceră și asumată.

Îmi dau demisia din poliție, cu recunoștință pentru tot ce am învățat, pentru oamenii întâlniți și pentru lecțiile care m-au format.

Si aleg să merg mai departe, pe drumul meu,aleg curajul, aleg liniștea, aleg familia, aleg visurile mele, aleg LIBERTATEA.

Și pentru prima dată după mult timp, simt că sunt exact acolo unde trebuie să fiu”, a transmis Gabriela.