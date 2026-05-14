Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Ema, moment de gelozie după venirea Biancăi în casă. Ce a observat concurenta: „Nu o să fie prietena mea!”

Mireasa, sezon 13. Ema, moment de gelozie după venirea Biancăi în casă. Ce a observat concurenta: „Nu o să fie prietena mea!”

Venirea Biancăi în show-ul matrimonial a pus-o pe gânduri pe Ema. Iubita lui Alan a făcut dezvăluiri neașteptate despre noua concurentă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 14 Mai 2026, 15:27 | Actualizat Joi, 14 Mai 2026, 16:01
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Bianca, noua concurentă din casa Mireasa: Meciul Iubirii, a stârnit o mulțime de reacții după ce a dezvăluit că îi place de un băiat cu barbă și amuzant. Ema a fost luată prin surprindere de confesiunile acesteia, speculând că cel de care se simte atrasă fata ar fi Alan.

„La cum miros eu situația... Nu se știe. E băiat amuzant, cu barbă!”, au fost dezvăluirile concurentei.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Dorian a dat cărțile pe față. Ce decizie a luat în privința Karinei: „Ai dat cu bâta în baltă!”

„Nici nu a zis. Ai luat-o înainte!”, a reacționat Amalia, încercând să o liniștească.

„Oricum nu o să fie prietena mea! Doar ce o să fac? Nu o să mă dau cu capul de pereți. (...) Asta simt. Am simțit de când a venit! Nu știu, o să vedem ce o să fie. Oricum nu-mi pun probleme. Poate să-l vrea 100 de femei dacă el mă vrea pe mine, dar nu mă simt eu ok. E nașpa!”, a mai adăugat Ema.

Cum a reacționat Bianca la momentele de gelozie ale Emei de la Mireasa: Meciul Iubirii

În emisia live de joi din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 14 mai 2026, Bianca nu a vrut să dezvăluie numele băiatului care i-a atras atenția, însă a ținut să precizeze că a interacționat cu toți băieții.

„Nu cred că mă afectează în niciun fel. Nu pun la suflet. Cred că a fost mai mult o reacție impulsivă din partea ei și o înțeleg. Sinceră să fiu, m-am uitat la toată lumea. Asta înseamnă că fiecare fată în parte trebuie să spună ceva”, a afirmat noua concurentă a show-ului matrimonial.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Giulia a izbucnit în lacrimi. Tânăra a răbufnit la cuvintele lui Alexandru. Ce s-a întâmplat

„Am purtat și ieri o discuție cu Bianca. I-am zis că am avut un feeling. Poate că am fost puțin geloasă. Eu nu sunt așa în general!”, a mai completat-o Ema.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 14 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Colaj cu Ema și Bianca la Mireasa
+2
Mai multe fotografii

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Mireasa, sezon 13. Dorian a dat cărțile pe față. Ce decizie a luat în privința Karinei: „Ai dat cu bâta în baltă!”... Momente de sărbătoare pentru Gabriela și Valentin din sezonul 6 Mireasa. Ce au celebrat alături de fiul lor...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Ţiriac, verdict crunt despre subiectul care a împărţit planeta în două: “O să dispară” Ion Ţiriac, verdict crunt despre subiectul care a împărţit planeta în două: &#8220;O să dispară&#8221;
Observatornews.ro În timpul căutării lui Alexandru, pompierii din Sibiu au mai salvat o viață: "Nu mai avea putere" În timpul căutării lui Alexandru, pompierii din Sibiu au mai salvat o viață: "Nu mai avea putere"
Antena 3 Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului
Comentarii


Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Citește și
Mireasa, sezon 13. Ce note a primit Bianca, noua concurentă, din partea băieților. La ce gest neașteptat a apelat Sebastian
Mireasa, sezon 13. Ce note a primit Bianca, noua concurentă, din partea băieților. La ce gest neașteptat a apelat...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Miresa, sezon 13. Raluca, replici dure la adresa Claudiei, după ce a intrat în cunoaștere cu Denis! Ce a zis despre concurent
Miresa, sezon 13. Raluca, replici dure la adresa Claudiei, după ce a intrat în cunoaștere cu Denis! Ce a zis...
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
„Vreau la mami” și o bucată de ciocolată: Povestea salvării lui Alexandru, băiețelul care a supraviețuit două nopți singur în pădure
„Vreau la mami” și o bucată de ciocolată: Povestea salvării lui Alexandru, băiețelul care a supraviețuit... Antena3.ro
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi useit
Sorin Grindeanu, tranșant la adresa lui Ilie Bolojan! „Criza economică l-a demis! Trebuie să plece urgent!”
Sorin Grindeanu, tranșant la adresa lui Ilie Bolojan! „Criza economică l-a demis! Trebuie să plece urgent!” BZI
Premierul tehnocrat, soluția vitală pentru Nicușor Dan, în noul context de război politic, din perspectiva alegerilor prezidențiale din 2030
Premierul tehnocrat, soluția vitală pentru Nicușor Dan, în noul context de război politic, din perspectiva... Jurnalul
Traian Băsescu atacă politica Mesia: Georgescu s-a răsuflat, acum a apărut Mesia Bolojan
Traian Băsescu atacă politica Mesia: Georgescu s-a răsuflat, acum a apărut Mesia Bolojan Kudika
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile luate de Ilie Bolojan
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile... Redactia.ro
În ce stare e Alexandru, băieţelul de 5 ani salvat din pădure:
În ce stare e Alexandru, băieţelul de 5 ani salvat din pădure: "Este vorba despre un miracol" Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x