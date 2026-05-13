Cum a reacționat Iuliana Marciuc după zvonurile despre despărțirea de Adrian Enache și iubitul de 30 de ani

Iuliana Marciuc a reacționat după zvonurile privind despărțirea de Adrian Enache și presupusa relație cu un bărbat de 30 de ani. Vedeta a explicat adevărul despre imaginile apărute online.

Iuliana Marciuc trece printr-o situație neașteptată, după ce în mediul online au apărut zvonuri potrivit cărora s-ar fi despărțit de Adrian Enache și s-ar pregăti să se căsătorească cu un alt bărbat. Mai mult, despre presupusul partener s-a spus că ar avea doar 30 de ani. Producătoare de televiziune nu a stat prea mult pe gânduri și a reacționat public după apariția informațiilor false.

În această perioadă, Iuliana Marciuc se află la Viena împreună cu delegația României la concursul Eurovision 2026. În timp ce vedeta este ocupată cu proiectele legate de competiția muzicală, pe TikTok au început să circule mai multe zvonuri neașteptate despre viața sa personală.

În mediul online au apărut informații potrivit cărora Iuliana Marciuc ar urma să se căsătorească cu un bărbat în vârstă de 30 de ani. Inițial, vedeta nu a comentat aceste speculații, având un program extrem de încărcat la Viena.

Producătoare de televiziune și delegația României au participat la mai multe activități organizate în cadrul Eurovision, inclusiv o vizită la Muzeul Figurilor de Ceară din capitala Austriei.

Iuliana Marciuc este responsabilă de proiectul delegației României la ediția din acest an a concursului Eurovision, iar echipa se află în Austria de aproximativ zece zile.

Cine este bărbatul de 30 de ani despre care s-a spus că ar urma să se căsătorească cu jurnalista

În tot acest timp, pe TikTok a circulat intens o știre falsă conform căreia vedeta s-ar fi despărțit de Adrian Enache și ar avea o relație cu un alt bărbat, despre care s-a spus că se numește Adrian Petrescu.

Iuliana Marciuc a decis într-un final să lămurească situația și să răspundă zvonurilor apărute în online.

„Știrea este un fake, cu fotografii reale din diferite conjuncturi. În interior este un portret real al activității mele, care mă onorează și pentru care chiar mulțumesc. Fotografiile sunt cu partenerul meu de 30 de ani – nu el are 30, ci durata relației este aceasta –, dar numele lui este Adrian Enache și nu Adrian Petrescu. În rest, mulțumesc pentru interesul acordat vieților noastre și dorim tuturor o relație frumoasă și longevivă ca a noastră”, a declarat Iuliana Marciuc pentru presa mondenă.

Iuliana Marciuc și Adrian Enache trăiesc o poveste de iubire de peste trei decenii. Cei doi au împreună un fiu, David Mihnea Enache, care studiază în prezent în străinătate. Adrian Enache mai are și o fiică din căsnicia anterioară cu Corina Enache.