Mireasa, sezon 13. Dorian a dat cărțile pe față. Ce decizie a luat în privința Karinei: „Ai dat cu bâta în baltă!”

În emisia live de joi din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 14 mai 2026, Dorian a dat cărțile pe față în privința Karinei, fata care a intrat în casa show-ului matrimonial pentru el.

Dorian a avut o discuție serioasă cu fata care a venit pentru el în casa Mireasa: Meciul Iubirii. Acesta și-a dorit să-i spună motivul pentru care nu se poate apropia de ea. Dezvăluirile sale au făcut-o până și pe Simona Gherghe să reacționeze.

Prezentatoarea TV a fost luată prin surprindere de confesiunile băiatului. Tânărul i-a atras atenția Karinei în privința aspectului fizic, punând accent pe faptul că nu arată la fel ca în pozele pe care el le-a văzut.

„Poate mi-am făcut niște așteptări mai mari”, a zis Dorian.

„M-ai chemat aici ca să ce? Pentru ce m-ai chemat dacă nu avem conversații? Și eu aveam alte așteptări. Să stai cu mine. Nu pot să zic că sunt dezamăgită, dar mă așteptam să stai mai mult cu mine dacă m-ai chemat aici”, i-a dezvăluit Karina.

Simona Gherghe, reacție fermă după ce a văzut materialul cu Dorian și Karina. Ce i-a propus fetei în emisia live de la Mireasa: Meciul Iubirii

Dorian a luat o decizie în privința Karinei. Acesta nu își dorește să se apropie mai mult de ea, dar vrea să lase și o portiță deschisă.

„Nu pot să stau lângă o persoană care îmi dă o stare de anxietate, ciudată”, i-a mai spus băiatul.

„Pentru că nici tu nu ești foarte distractiv! Tu nu te vezi pe tine, că ești la fel de morocănos ca mine”, a mai punctat ea.

„Nu simt să fac pași spre ea!” a mai adăugat Dorian într-un testimonial.

„Și de acum încolo ce o să facem?”, a întrebat fata,

„O să fac ce simt! Nu vreau să te pun într-o lumină proastă sau să te fac să te simți nasol. Am luat o decizie în momentul de față, dar vreau să las o portiță deschisă. N-am vrut să mă grăbesc, dar nici nu vreau ca lucrurile să iau o întorsătură”, i-a răspuns concurentul.

„În zilele în care au mai rămas îmi doresc să mă bucur de ce este aici și să vorbim mai mult, eu și Dorian”, a mai adăugat Karina.

„Cea mai proastă zi din viața mea!”, a fost replica băiatului de final.

Materialul cu cei doi a făcut-o pe Simona Gherghe să reacționeze imediat. Prezentatoarea TV a fost dezamăgită de atitudinea băiatului.

„Ai dat cu bâta în baltă!”, i-a zis Simona Gherghe.

„Îmi asum!”, a punctat Dorian.

„Eu te invit în sezonul următor de la început!”, a mai zis prezentatoarea TV către Karina.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.