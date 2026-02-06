Mireasa, sezon 13. Amalia, în lacrimi după apropierea dintre Dorian și Aliz. Ce decizie a luat tânăra: „Trebuia să fie asumat”

Amalia a izbucnit în lacrimi atunci când a văzut apropierea dintre Dorian și Aliz, noua concurentă de la Mireasa sezonul 13. Tânăra a răbufnit după ce a urmărit materialele cu cei doi, aducându-i acuzații dure.

Aliz l-a făcut pe Dorian să dea un pas înapoi în cunoașterea cu Amalia. Băiatul a avut numai cuvinte de laudă la adresa tinerei. Mai mult, dezvăluirile făcute de el au adus lacrimi amare în casa fetelor.

Chiar înainte de a discuta mai mult cu noua concurentă, Dorian și Amalia au dezbătut acest subiect delicat.

„Am o slăbiciune pentru brunete și fetele cu aparat dentar!”, a precizat Dorian atunci când fata nu se afla prin preajma lui.

„Ți-am zis și recunosc, sunt geloasă!”, i s-a confesat Amalia.

„Nu îmi prea plac mie chestiile astea așa! (...) E cea mai mare greșeală să ai încredere în oameni pe care nu-i cunoști. Nu ne-am declarat încă într-un cuplu. Vrei să te mint? Chiar mi-a dat de gândit că a venit pentru mine. Vreau să te cunosc, cum am făcut până acum. Chiar mi se pare că în unele gesturi ne-am grăbit puțin!”, i-a spus băiatul.

„O să o lăsăm mai încet!”, a ținut să zică fata.

Imaginile cu Aliz și Dorian i-au adus lacrimi pe față concurentei. Amalia a dezvăluit că nu este supărată pe tânăr, însă și-ar fi dorit ca acesta să fie asumat în privința sentimentelor față de noua fată.

„A dat înapoi, s-a schimbat radical în două ore. Cred că și-a dat toată lumea seama din casă de ce. Nu e asumat să-mi spună”, a punctat Amalia în Gala de vineri, 6 februarie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii.

„Nu m-am schimbat odată cu intrarea lui Aliz în casă. Nu a avut neapărat legătură cu ea, dar a contat!”, a precizat Dorian.

„Cu ajutorul băieților, să zic așa, au existat anumite apropieri și dansuri. Mi-a făcut plăcere, nu caut o scuză. Ulterior, am avut chiar o discuție privată cu Aliz”, a mai adăugat el.

„Sunt eu mai emotivă și mă atașez prea repde de persoane, cu toate că stau foarte prost cu încredere. Îmi pare rău că mi-am făcut o impresie destul de bună despre el și m-am înșelat. Lucrurile acestea eu le făceam la 15 ani. Neasumare și imaturitate. Nu vreau să-i transmit nimic. Nu sunt supărată pe el, doar că trebuia să fie asumat și bărbat ca să-mi spună în față. După ce am văzut aceste lucruri, nu mai vreau așa ceva lângă mine”, a fost reacția Amaliei în momentul în care a urmărit imaginile cu Dorian și Aliz.

De asemenea, băiatul i-a recunoscut Amaliei că simte o atracție față de Aliz, motiv pentru care s-a apropiat mai mult de ea. De asemenea, concurenta a decis să rupă cunoașterea cu el în emisia live.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 6 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

