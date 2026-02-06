Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Amalia, în lacrimi după apropierea dintre Dorian și Aliz. Ce decizie a luat tânăra: „Trebuia să fie asumat”

Mireasa, sezon 13. Amalia, în lacrimi după apropierea dintre Dorian și Aliz. Ce decizie a luat tânăra: „Trebuia să fie asumat”

Amalia a izbucnit în lacrimi atunci când a văzut apropierea dintre Dorian și Aliz, noua concurentă de la Mireasa sezonul 13. Tânăra a răbufnit după ce a urmărit materialele cu cei doi, aducându-i acuzații dure.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 06 Februarie 2026, 14:25 | Actualizat Vineri, 06 Februarie 2026, 14:36

Aliz l-a făcut pe Dorian să dea un pas înapoi în cunoașterea cu Amalia. Băiatul a avut numai cuvinte de laudă la adresa tinerei. Mai mult, dezvăluirile făcute de el au adus lacrimi amare în casa fetelor.

Chiar înainte de a discuta mai mult cu noua concurentă, Dorian și Amalia au dezbătut acest subiect delicat.

„Am o slăbiciune pentru brunete și fetele cu aparat dentar!”, a precizat Dorian atunci când fata nu se afla prin preajma lui.

„Ți-am zis și recunosc, sunt geloasă!”, i s-a confesat Amalia.

„Nu îmi prea plac mie chestiile astea așa! (...) E cea mai mare greșeală să ai încredere în oameni pe care nu-i cunoști. Nu ne-am declarat încă într-un cuplu. Vrei să te mint? Chiar mi-a dat de gândit că a venit pentru mine. Vreau să te cunosc, cum am făcut până acum. Chiar mi se pare că în unele gesturi ne-am grăbit puțin!”, i-a spus băiatul.

„O să o lăsăm mai încet!”, a ținut să zică fata.

Cum a reacționat Amalia când l-a văzut pe Dorian ținându-se de mână cu Aliz la Mireasa sezonul 13. Ce decizie a luat

Imaginile cu Aliz și Dorian i-au adus lacrimi pe față concurentei. Amalia a dezvăluit că nu este supărată pe tânăr, însă și-ar fi dorit ca acesta să fie asumat în privința sentimentelor față de noua fată.

„A dat înapoi, s-a schimbat radical în două ore. Cred că și-a dat toată lumea seama din casă de ce. Nu e asumat să-mi spună”, a punctat Amalia în Gala de vineri, 6 februarie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii.

„Nu m-am schimbat odată cu intrarea lui Aliz în casă. Nu a avut neapărat legătură cu ea, dar a contat!”, a precizat Dorian.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Diana s-a răzgândit și nu vrea să mai revină în casa pentru Marian. Care este motivul: „Nu e genul meu”

„Cu ajutorul băieților, să zic așa, au existat anumite apropieri și dansuri. Mi-a făcut plăcere, nu caut o scuză. Ulterior, am avut chiar o discuție privată cu Aliz”, a mai adăugat el.

„Sunt eu mai emotivă și mă atașez prea repde de persoane, cu toate că stau foarte prost cu încredere. Îmi pare rău că mi-am făcut o impresie destul de bună despre el și m-am înșelat. Lucrurile acestea eu le făceam la 15 ani. Neasumare și imaturitate. Nu vreau să-i transmit nimic. Nu sunt supărată pe el, doar că trebuia să fie asumat și bărbat ca să-mi spună în față. După ce am văzut aceste lucruri, nu mai vreau așa ceva lângă mine”, a fost reacția Amaliei în momentul în care a urmărit imaginile cu Dorian și Aliz.

De asemenea, băiatul i-a recunoscut Amaliei că simte o atracție față de Aliz, motiv pentru care s-a apropiat mai mult de ea. De asemenea, concurenta a decis să rupă cunoașterea cu el în emisia live.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 6 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Colaj cu Amalia și Dorian la Mireasa sezon 13
+4
Mai multe fotografii

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Mireasa, sezon 13. Diana s-a răzgândit și nu vrea să mai revină în casa pentru Marian. Care este motivul: „Nu e genul me... Cât a crescut fiul Mariei Roman, câștigătoarea sezonului 3 Mireasa. Cât de mult seamănă băiețelul cu mama sa...
Înapoi la Homepage
AS.ro Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita cu 24 de ani mai tânără l-a dat de gol Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita cu 24 de ani mai tânără l-a dat de gol
Observatornews.ro O maşină de protocol a fostului preşedinte Klaus Iohannis, scoasă la licitaţie de la 1.000 de euro O maşină de protocol a fostului preşedinte Klaus Iohannis, scoasă la licitaţie de la 1.000 de euro
Antena 3 Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
Citește și
Mireasa, sezon 13. Diana s-a răzgândit și nu vrea să mai revină în casa pentru Marian. Care este motivul: „Nu e genul meu”
Mireasa, sezon 13. Diana s-a răzgândit și nu vrea să mai revină în casa pentru Marian. Care este motivul: „Nu...
Alimente care conțin mai multă Vitamina C decât portocalele. Ce poți să alegi în fiecare zi pentru sănătate
Alimente care conțin mai multă Vitamina C decât portocalele. Ce poți să alegi în fiecare zi pentru sănătate Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Claudia a primit o scrisoare de la un admirator. Cum a reacționat când a văzut pozele cu George. Ce i-a zis
Mireasa, sezon 13. Claudia a primit o scrisoare de la un admirator. Cum a reacționat când a văzut pozele cu...
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
„Despărțirea de...” Decizia neașteptată luată de Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean. Ce a anunțat actrița, care așteaptă al cincilea copil
„Despărțirea de...” Decizia neașteptată luată de Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean. Ce a... Elle
Un fotbalist de la Naționala României a devenit tată a doua oară! S-a căsătorit vara trecută cu soția lui
Un fotbalist de la Naționala României a devenit tată a doua oară! S-a căsătorit vara trecută cu soția lui Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pâine cu amestec de făină și semințe. Rețetă gustoasă și sănătoasă
Pâine cu amestec de făină și semințe. Rețetă gustoasă și sănătoasă HelloTaste.ro
O femeie a cumpărat cu 3 lei un portofel dintr-un second hand. L-a deschis când a ajuns acasă și a rămas impresionată de ce a găsit
O femeie a cumpărat cu 3 lei un portofel dintr-un second hand. L-a deschis când a ajuns acasă și a rămas... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Mircea Lucescu, transportat în străinătate! Medicii români au luat decizia
Mircea Lucescu, transportat în străinătate! Medicii români au luat decizia BZI
Bulgarii iar „ne-au luat fața”! Participă în locul României la cel mai important târg de turism din țara noastră
Bulgarii iar „ne-au luat fața”! Participă în locul României la cel mai important târg de turism din țara... Jurnalul
Cristi Chivu a purtat torța olimpică la Milano-Cortina! Momente de neuitat pentru fanii români
Cristi Chivu a purtat torța olimpică la Milano-Cortina! Momente de neuitat pentru fanii români Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Scădere drastică pe piața imobiliară față de 2025. Orașul cu cele mai scumpe locuințe, pe minus cu 27%
Scădere drastică pe piața imobiliară față de 2025. Orașul cu cele mai scumpe locuințe, pe minus cu 27% Observator
Uleiul de floarea-soarelui: beneficii, proprietăți și efecte adverse
Uleiul de floarea-soarelui: beneficii, proprietăți și efecte adverse MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De cat timp pentru joaca au nevoie copiii și ce rol are joaca în dezvoltarea copiilor
De cat timp pentru joaca au nevoie copiii și ce rol are joaca în dezvoltarea copiilor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el UseIT
Brioșe vanilate cu gem de zmeură în interior, pentru răsfățul dulce al zilei
Brioșe vanilate cu gem de zmeură în interior, pentru răsfățul dulce al zilei Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x