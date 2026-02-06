Mireasa, sezon 13. Diana s-a răzgândit și nu vrea să mai revină în casa pentru Marian. Care este motivul: „Nu e genul meu”

În emisia live din Mireasa - Capriciile Iubirii de joi seară, 5 februarie 2025, Marian a primit o veste care l-a dezamăgit complet. Diana, prima concurentă eliminată din casa show-ului matrimonial, nu își mai dorește să revină în casă pentru el.

Diana a luat o decizie neașteptată după ce a văzut ultimele ediții din Mireasa: Meciul Iubirii. Deși își dorea să revină în casa show-ului matrimonial pentru a-l cunoaște mai bine pe Marian, tânăra s-a răzgândit dintr-un motiv neașteptat.

Joi seară, băiatul a citit mesajul pe care fata l-a trimis producției, lăsându-i un gust amar. Un lucru este cert, tânărul nu se aștepta la un astfel de anunț din partea Dianei, mai ales că îi făcuse chemare în emisiune în urmă cu puțin timp.

Se pare că fosta concurentă a decis să se îndepărteze de Marian din cauza unor evenimente care au avut loc în competiție. Aceasta nu a oferit prea multe informații despre situația ce a făcut-o să renunțe la o posibilă relație cu nepotul doamnei Niculina.

„După emisiunea de ieri am realizat că m-am grăbit cu decizia luată. Marian nu este asumat în ceea ce zice și ce face, nu este interesat să reintru eu în casă, ci mai vrea să cunoască și alte fete.

Deci ăsta nu este tiparul meu de bărbat. Din păcate, eu nu sunt o femeie care o să lupte pentru un bărbat, să fac un război cu alte fete, să se certe. Nu e genul meu, e non existent pentru mine. Îmi cer scuze. Sunt sigură că pentru el se vor înscrie mai multe fete interesate.”, a fost mesajul transmis de Diana către echipa de producție.

Care a fost reacția lui Marian după ce a aflat că Diana nu își mai dorește să reintre în casa Mireasa

Vestea l-a luat prin surprindere pe concurent. Acesta a dezvăluit că este complet dezamăgit și nu înțelege motivul pentru care Diana a făcut o astfel de alegere. De asemenea, Marian și-a exprimat dorința de a avea o discuție cu fata.

„Nu înțeleg la ce război se referă! Sunt puțin dezamăgit, nu mă așteptam să iasă lucrurile în sensul ăsta. (...) Dacă asta este decizia ei... Sunt dezamăgit de situație.”, a precizat tânărul, vizibil uluit de ceea ce i se întâmplă.

„Cred că se referă la povestea cu Larisa. Adică gândul meu mă duce la asta pentru că altceva nu s-a întâmplat între timp. Cred că asta, altceva nu văd să fie”, i-a mai dezvăluit Paula Chirilă.

„Cred că a înțeles lucrurile greșit!”, a mai punctat Marian.

„E decizia ei!”, a completat doamna Niculina.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția de pe 5 februarie 2026 a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

