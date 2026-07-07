Mireasa, sezon 13. Bianca a devenit geloasă din cauza Mariei Lungu! Denis a enervat-o. Ce detaliu a dezvăluit Simona Gherghe

Bianca a devenit geloasă atunci când a văzut ce reacții a avut Denis când a auzit de Maria Lungu. Ulterior, tânăra s-a simțit jignită de o glumă indecentă a partenerului său. Descoperă ce s-a întâmplat, când Simona Gherghe a dezvăluit un detaliu neașteptat.

Dorian îl informa aseară pe Denis că în platoul emisiunii Mireasa: Capriciile Iubirii vine o invitată specială: Maria Lungu. Concurentul a părut preocupat de acest detaliu, lucru ce a făcut-o pe Bianca să devină geloasă. Mai mult decât atât, concurentul a reușit să o supere pe tânără cu o glumă indecentă. Când Simona Gherghe a făcut o dezvăluire neașteptată, despre Maria Lungu, Denis a părut că se simte „încolțit”, semn că invitata nu îi este indiferentă.

Bianca a devenit geloasă din cauza Mariei Lungu! Denis a enervat-o. Ce detaliu a dezvăluit Simona Gherghe, la Mireasa

Dorian îl informa aseară pe Denis că în platoul emisiunii Mireasa: Capriciile Iubirii vine o invitată specială: Maria Lungu. Concurentul a părut preocupat de acest detaliu, lucru ce a făcut-o pe Bianca să devină geloasă.

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Mai mult decât atât, concurentul a reușit să o supere pe tânără cu o glumă indecentă. Supărată, Bianca nu s-a ferit să își exprime nemulțumirile și Denis a încercat să o împace.

Liniștea dintre cei doi concurenți nu a durat mult. În Live, tânărul a fost aspru criticat pentru gluma indecentă și deplasată pe care a făcut-o.

„Am uitat că suntem filmați. Nu mi se pare ceva exagerat, dacă e o glumă făcută între noi”, a zis el, lucru ce i-a atras alte critici.

Când Simona Gherghe a făcut o dezvăluire neașteptată, despre Maria Lungu, Denis a părut că se simte „încolțit”, semn că invitata nu îi este indiferentă. Așa cum era de așteptat, Bianca nu a rămas indiferentă la cele aflate.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 7 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.