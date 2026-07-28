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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 28 iulie 2026. Nea Marin se simțea rău și Liviu Vârciu l-a provocat, așa că l-a fugărit

Nea Marin se simțea rău și Liviu Vârciu l-a provocat, așa că s-a lăsat cu bătaie și o urmărire pe cinste, în ediția din 29 iulie 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 28 Iulie 2026, 21:52 | Actualizat Marti, 28 Iulie 2026, 21:52
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Nea Marin a acuzat stări de rău după proba desfășurată în târgul din Amzacea, însă Liviu Vârciu a avut imediat leac pentru acesta! Camerele de filmat au surprins „bătălia” ce s-a iscat între cei doi, iar momentul a fost unul mai mult decât savuros.

Liviu Vârciu, fugărit de Nea Marin după ce l-a provocat, chiar când acesta se simțea rău, în ediția din 28 iulie 2026 a show-ului Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere

Ziua a început în forță pentru vedetele invitate de data aceasta la Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Iulia Albu, Selina, Victor Slav și Marian Capet, alături de Rikito Watanabe, Sonny Medini, Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu au mers în târgul din Amzacea, acolo unde au primit din partea lui Nea Marin sarcina de a face rost de diferite lucruri, folosind trocul. Astfel, pentru fiecare aliment sau obiect căutat, aceștia au fost nevoiți să negocieze la sânge și să dea la schimb marfa gătită chiar de ei: mici cu muștar și pâine! Împărțite în două echipe, vedetele au muncit din plin în cadrul jocului.

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Ziua a fost lungă și grea și, după jocul cu pricina, chiar când pierzătorii aranjau masa, Nea Marin a început să acuze stări de rău.

„Nu vreți să știți câte camioane de haine și câte camioane de legume s-au încărcat și cu toți ăștia după mine…”, a spus Nea Marin, care nu se simțea deloc bine.

„Te-am simțit de dimineață”, a zis Andrei Ștefănescu.

Liviu Vârciu a decis să îl tachineze și să îl provoace pe Nea Marin, iar reacția acestuia nu a întârziat să apară: „Ce ai, mă?! Când e la pământ calcă-l în picioare!”.

„Mă cunoaște bine de tot Liviu. Știe că atunci când am o problemă și mă tachinează eu sunt în stare să nu mă mai domine boala, ci mă setez pe el”, a zis Nea Marin, ridicându-se și începând să îl fugărească pe Liviu Vârciu.

„Și ia uite cum a început să alerge după mine”, s-a amuzat acesta din urmă.

„Păi parcă îți era rău, ce te-ai înviorat așa?! Era bolnăvioara baba Țuca! Sunt sportiv, nebunul meu. Ia uite ce te-ai înviorat!”, a glumit Liviu Vârciu.

Cei doi s-au fugărit cu multă poftă, s-a râs și s-a lăsat cu o „bătaie” pe cinste, spre deliciul celor din jur.

colaj foto cu nea marin si liviu varciu la Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere
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Echipa roșie a câștigat prima probă a săptămânii, într-o ediție lider de audiență... Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 28 iulie 2026. Marian Capet a fugit de spaimă, când a văzut mistreții! Ce farsă...
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