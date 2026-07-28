Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipele au primit o veste proastă de la nea Marin: Jocul este nul pentru că nu ați respectat regulamentul!
Episodul 5 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 28 iulie 2026. Ziua a început în forță pentru vedetele, care au mers în târgul din Amzacea, acolo unde au primit din partea lui Nea Marin sarcina de a face rost de diferite lucruri, folosind trocul. La finalul probei echipele au primit o veste proastă din partea coregrafului: jocul s-a anulat!
Marti, 28.07.2026, 22:05