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Home Poftiti pe la noi Video Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipele au primit o veste proastă de la nea Marin: Jocul este nul pentru că nu ați respectat regulamentul!
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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipele au primit o veste proastă de la nea Marin: Jocul este nul pentru că nu ați respectat regulamentul!

Episodul 5 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 28 iulie 2026. Ziua a început în forță pentru vedetele, care au mers în târgul din Amzacea, acolo unde au primit din partea lui Nea Marin sarcina de a face rost de diferite lucruri, folosind trocul. La finalul probei echipele au primit o veste proastă din partea coregrafului: jocul s-a anulat!
Marti, 28.07.2026, 22:05
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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Selina și Victor Slav au muls caprele

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Selina și Victor Slav au muls caprele

Logo show Marti, 28.07.2026, 22:48 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce farsă i-a făcut Liviu Vârciu lui Capet: Am crezut că mă vor devora porcii mistreți

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce farsă i-a făcut Liviu Vârciu lui Capet: Am crezut că mă vor devora porcii mistreți

Logo show Marti, 28.07.2026, 22:45 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin a acuzat stări de rău! Ce corecție i-a aplicat lui Liviu Vârciu

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin a acuzat stări de rău! Ce corecție i-a aplicat lui Liviu Vârciu

Logo show Marti, 28.07.2026, 21:52 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce sarcini de lucru au primit învinșii de la nea Marin

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce sarcini de lucru au primit învinșii de la nea Marin

Logo show Marti, 28.07.2026, 21:50 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O nouă victorie pentru echipa roșie! Sonny și Rikito au acceptat cu greu înfrângerea!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O nouă victorie pentru echipa roșie! Sonny și Rikito au acceptat cu greu înfrângerea!

Logo show Marti, 28.07.2026, 21:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin, o nouă provocare pentru vedete: Trebuie să faceți troc cu mici la târg!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin, o nouă provocare pentru vedete: Trebuie să faceți troc cu mici la târg!

Logo show Marti, 28.07.2026, 20:50 ”Abia acum începe Jihadul!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

”Abia acum începe Jihadul!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Luni, 27.07.2026, 23:20 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Selina și Victor Slav, misiune la ferma de melci: Ne-au pus să-i hrănim!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Selina și Victor Slav, misiune la ferma de melci: Ne-au pus să-i hrănim!

Logo show Luni, 27.07.2026, 22:50 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au avut parte de o experiență inedită pe un teren de golf!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au avut parte de o experiență inedită pe un teren de golf!

Logo show Luni, 27.07.2026, 22:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu le-a făcut viața grea lui Rikito și Sonny: Cine pierde e tratat ”sclăvește”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu le-a făcut viața grea lui Rikito și Sonny: Cine pierde e tratat ”sclăvește”

Logo show Luni, 27.07.2026, 21:50 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Victorie pentru echipa roșie! Sonny, nemulțumit de jurizarea lui nea Marin

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Victorie pentru echipa roșie! Sonny, nemulțumit de jurizarea lui nea Marin

Logo show Luni, 27.07.2026, 21:40 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipele au avut ca probă construirea unui castel din nisip

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipele au avut ca probă construirea unui castel din nisip

Logo show Luni, 27.07.2026, 21:23
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