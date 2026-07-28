Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipele au primit o veste proastă de la nea Marin: Jocul este nul pentru că nu ați respectat regulamentul!

Episodul 5 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 28 iulie 2026. Ziua a început în forță pentru vedetele, care au mers în târgul din Amzacea, acolo unde au primit din partea lui Nea Marin sarcina de a face rost de diferite lucruri, folosind trocul. La finalul probei echipele au primit o veste proastă din partea coregrafului: jocul s-a anulat!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Selina și Victor Slav au muls caprele

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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipele au avut ca probă construirea...

Luni, 27.07.2026, 21:23