Kate Middleton a vorbit pentru prima dată despre lupta cu cancerul și efectele chimioterapiei. Ce a dezvăluit Prințesa de Wales!

Kate Middleton a vorbit pentru prima dată despre lupta cu cancerul și efectele chimioterapiei. Ce i-a fost cel mai greu să suporte | Profimedia

În timpul unei întâlniri cu pacienții oncologici la spitalul Christie din Manchester, Prințesa de Wales a făcut noi dezvăluiri despre perioada în care a urmat tratamentul împotriva cancerului.

Soția Prințului William a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile consecințe ale chimioterapiei.

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Kate Middleton, despre ce i-a fost cel mai greu să suporte în timpul tratamentului

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În dialogul purtat cu pacienții, Kate Middleton a mărturisit că, în timpul tratamentului, și-a pierdut capacitatea de a se concentra, iar una dintre cele mai mari pasiuni ale sale a devenit imposibil de practicat.

„Nu știu cum a fost pentru tine, dar eu nu puteam să citesc sau să mă concentrez cu adevărat la nimic”, a mărturisit Kate Middleton, potrivit unei surse.

În locul lecturii, Prințesa a descoperit o altă activitate care a ajutat-o să își găsească liniștea. Potrivit acesteia, cărțile de colorat au devenit o modalitate de a-și relaxa mintea, fără presiunea de a obține un rezultat.

„A fost modul meu de a explora lucruri interesante și de a face ceva care nu necesita un rezultat final. A fost pur și simplu un mod de a mă juca și de a mă pierde în acel moment”, a explicat prințesa de Wales, citată de sursa menționată mai sus.

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Ce este „ceața chimio”, efectul secundar despre care vorbesc mulți pacienți oncologici

Dificultățile de concentrare și problemele de memorie resimțite de Kate Middleton sunt cunoscute în lumea medicală sub denumirea de „ceață chimio” („chemo brain”).

Specialiștii explică faptul că acest fenomen poate apărea în timpul tratamentului oncologic sau după încheierea lui și se manifestă prin dificultăți de concentrare, uitare, încetinirea proceselor de gândire și probleme în desfășurarea activităților care înainte păreau simple.

Medicii spun că simptomele pot fi provocate de mai mulți factori, printre care efectele chimioterapiei, boala în sine, stresul emoțional, oboseala accentuată, lipsa somnului sau durerea asociată tratamentului. În multe cazuri, aceste manifestări dispar treptat după terminarea terapiei, însă unele persoane pot continua să se confrunte cu ele luni sau chiar ani, potrivit sursei citate.

Cum a evoluat starea de sănătate a lui Kate Middleton

După ce a fost diagnosticată cu cancer la începutul anului 2024 și a urmat chimioterapie preventivă, starea de sănătate a Prințesei de Wales s-a îmbunătățit considerabil, ea anunțând, ulterior, că boala a intrat în remisie și a revenit treptat la îndatoririle publice.

De atunci, prințesa de Wales s-a implicat activ în întâlniri cu persoane diagnosticate cu cancer, încercând să le ofere sprijin pornind chiar de la experiența proprie.

Pasiunea lui Kate Middleton pentru activitățile artistice este cunoscută de mulți. Prințesa a studiat istoria artei la Universitatea St Andrews, iar interesul său pentru desen a fost remarcat încă dinainte de a deveni membră a Familiei Regale, potrivit unei surse.

Încă din anul 2016, prințul William povestea că soția sa apreciază cărțile de colorat pentru adulți. Ulterior, Palatul Kensington a lansat chiar o carte de colorat inspirată de Prințesă.

În prezent, Kate Middleton promovează importanța creativității și a jocului în dezvoltarea copiilor prin proiectul „Shaping Us”, inițiativă în cadrul căreia a încurajat familiile să folosească desenul și alte activități artistice ca modalități de exprimare și conectare. De-a lungul timpului, ea a dezvăluit inclusiv desene realizate de cei trei copii ai săi, prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis, mai notează sursa citată.