Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 28 iulie 2026. Marian Capet a fugit de spaimă, când a văzut mistreții! Ce farsă a trăit

În ediția din 28 iulie 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecerea, Liviu Vârciu i-a făcut o farsă de proporții lui Marian Capet. Descoperă ce a făcut concurentul, atunci când a dat cu ochii de mistreț.

După misiunea din Amzacea, în care vedetele au primit sarcina de a face rost de diferite lucruri, folosind trocul, Nea Marin a decis să declare scorul nuj și astfel, toată lumea a ajuns din nou la muncă! Echipa roșie a primit vestea că va merge la mistreți, în timp ce echipa cealaltă a fost anunțată că va merge la capre. Acesta a fost momentul în care Marian Capet a avut parte de o farsă de proporții, pregătită de Liviu Vârciu.

Marian Capet a fugit de spaimă, când a văzut mistreții! Ce farsă i-a făcut Liviu Vârciu, la Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere

Marian Capet nu a fost deloc încântat atunci când a aflat că trebuie să meargă să muncească în preajma mistreților.

„Ce să fac eu la mistreți?! Să mă duc să mă iau la bătaie, să mă omoare mistrețul? Plus că mie îmi e frică de mistreți de mor”, a zis Marian Capet.

„Am ajuns din câștigători...Nuli!”, a zis cu năduf Liviu Vârciu.

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 28 iulie 2026. Nea Marin se simțea rău și Liviu Vârciu l-a provocat, așa că l-a fugărit

„Deci eu nu mă dau jos la porci, că îmi e frică de porci. E o mușcătură de la care mori, e periculoasă. Eu am crezut că ne duce la niște mistreți împăiați! Eu când eram mic îmi aduc aminte că erau toți oamenii de la noi din sat disperați că le terorizau toate culturile. Mie îmi e frică de mistreți, îmi e frică și de porci”, a zis Marian Capet.

Profitând de frica acestuia, Liviu Vârciu a decis să îi facă o farsă uriașă, iar camerele de filmat au surprins totul.

Când a dat cu ochii de mistreți, Capet s-a pierdut cu firea și curajul i-a dispărut brusc.

„Eu nu mă mai dau jos de aici nici dacă mor!”, a zis acesta speriat.

Tachinările nu s-au oprit, căci Liviu și Andrei și-au propus să îi amplice lui Capet teama cu tot felul de povești: „Era panicat tot, se uita peste tot, ziceai că zboară porcii!”.

La un moment dat, Capet era să „rateze” mașina, însă teama de a rămâne în urmă cu porcii mistreți l-a determinat să se arunce în remorcă, deși vehiculul era în mers: „Vai, ce m-am speriat”.

Spaima lui a fost și mai mare când a ratat mașina și el și-a luat drept armă o creangă! Rămânând în urmă, Marian Capet a alergat în urma mașinii, speriat să nu îl prindă porcii.

Emisiunea Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere poate fi urmărită și pe AntenaPLAY!