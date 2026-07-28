Antena Căutare
Home Poftiti pe la noi Stiri Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 28 iulie 2026. Marian Capet a fugit de spaimă, când a văzut mistreții! Ce farsă a trăit

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 28 iulie 2026. Marian Capet a fugit de spaimă, când a văzut mistreții! Ce farsă a trăit

În ediția din 28 iulie 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecerea, Liviu Vârciu i-a făcut o farsă de proporții lui Marian Capet. Descoperă ce a făcut concurentul, atunci când a dat cu ochii de mistreț.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 28 Iulie 2026, 22:40 | Actualizat Marti, 28 Iulie 2026, 22:44
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

După misiunea din Amzacea, în care vedetele au primit sarcina de a face rost de diferite lucruri, folosind trocul, Nea Marin a decis să declare scorul nuj și astfel, toată lumea a ajuns din nou la muncă! Echipa roșie a primit vestea că va merge la mistreți, în timp ce echipa cealaltă a fost anunțată că va merge la capre. Acesta a fost momentul în care Marian Capet a avut parte de o farsă de proporții, pregătită de Liviu Vârciu.

Marian Capet a fugit de spaimă, când a văzut mistreții! Ce farsă i-a făcut Liviu Vârciu, la Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere

Marian Capet nu a fost deloc încântat atunci când a aflat că trebuie să meargă să muncească în preajma mistreților.

„Ce să fac eu la mistreți?! Să mă duc să mă iau la bătaie, să mă omoare mistrețul? Plus că mie îmi e frică de mistreți de mor”, a zis Marian Capet.

„Am ajuns din câștigători...Nuli!”, a zis cu năduf Liviu Vârciu.

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 28 iulie 2026. Nea Marin se simțea rău și Liviu Vârciu l-a provocat, așa că l-a fugărit

„Deci eu nu mă dau jos la porci, că îmi e frică de porci. E o mușcătură de la care mori, e periculoasă. Eu am crezut că ne duce la niște mistreți împăiați! Eu când eram mic îmi aduc aminte că erau toți oamenii de la noi din sat disperați că le terorizau toate culturile. Mie îmi e frică de mistreți, îmi e frică și de porci”, a zis Marian Capet.

Profitând de frica acestuia, Liviu Vârciu a decis să îi facă o farsă uriașă, iar camerele de filmat au surprins totul.

Când a dat cu ochii de mistreți, Capet s-a pierdut cu firea și curajul i-a dispărut brusc.

„Eu nu mă mai dau jos de aici nici dacă mor!”, a zis acesta speriat.

Tachinările nu s-au oprit, căci Liviu și Andrei și-au propus să îi amplice lui Capet teama cu tot felul de povești: „Era panicat tot, se uita peste tot, ziceai că zboară porcii!”.

La un moment dat, Capet era să „rateze” mașina, însă teama de a rămâne în urmă cu porcii mistreți l-a determinat să se arunce în remorcă, deși vehiculul era în mers: „Vai, ce m-am speriat”.

Spaima lui a fost și mai mare când a ratat mașina și el și-a luat drept armă o creangă! Rămânând în urmă, Marian Capet a alergat în urma mașinii, speriat să nu îl prindă porcii.

colaj foto cu marian capet si mistretii la poftiti pe la noi: poftiti la intrecere
+7
Mai multe fotografii

Emisiunea Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere poate fi urmărită și pe AntenaPLAY!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 28 iulie 2026. Nea Marin se simțea rău și Liviu Vârciu l-a provocat, așa că l-a...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Din ce afacere a făcut Victor Piţurcă o avere. A fost dat de gol de un „rival”: „A câştigat 20-30 de milioane de euro” Din ce afacere a făcut Victor Piţurcă o avere. A fost dat de gol de un &#8222;rival&#8221;: &#8222;A câştigat 20-30 de milioane de euro&#8221;
Observatornews.ro O influenceriţă a desfăcut o doză de suc cu Rolex-ul, ironizând ANAF-ul. Ce pedeapsă a primit Simona O influenceriţă a desfăcut o doză de suc cu Rolex-ul, ironizând ANAF-ul. Ce pedeapsă a primit Simona
Antena 3 O româncă este Miss Roma și visează să câștige titlul de Miss Italia. Cine este Cristina Virga și care este povestea ei O româncă este Miss Roma și visează să câștige titlul de Miss Italia. Cine este Cristina Virga și care este povestea ei
Comentarii


Premiera Insula Iubirii | Spania. Descoperă cuplurile care își pun iubirea la încercare în show-ul fenomen. Vezi acum cel mai nou sezon!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Spania. Descoperă cuplurile care își pun iubirea la încercare în show-ul fenomen. Vezi acum cel mai nou sezon!
Citește și
Echipa roșie a câștigat prima probă a săptămânii, într-o ediție lider de audiență
Echipa roșie a câștigat prima probă a săptămânii, într-o ediție lider de audiență
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 27 iulie 2026. Cum a reacționat Marian Capet, când a văzut-o pe Iulia Albu mâncând melci
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 27 iulie 2026. Cum a reacționat Marian Capet, când a văzut-o pe Iulia...
Cine este actorul principal al serialului turcesc
Cine este actorul principal al serialului turcesc "Între iad și rai". Detalii despre Emin Günenç Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am... AntenaSport
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce... Elle
Ioana Ginghină, detalii despre căsnicia cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în fosta relație
Ioana Ginghină, detalii despre căsnicia cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în fosta relație Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu mai știe cum să scape de ea
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu... Antena3.ro
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Tupeu 2026: magazin online de droguri, cu livrare la domiciliu. Cele mai noi metode de vânzări de stupefiante: prin curier rapid
Tupeu 2026: magazin online de droguri, cu livrare la domiciliu. Cele mai noi metode de vânzări de stupefiante: prin... Jurnalul
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români: Minunea mea
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români:... Kudika
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire Redactia.ro
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x