Mireasa, sezon 13. Cine este Aliz, noua concurentă din casă. Ce părere au avut părinții ei despre venirea în emisiune

În emisia live de joi, 5 februarie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii, o nouă concurentă și-a făcut apariția. Aliz a luat pe toată lumea prin surprindere cu prezența ei deosebită. De altfel, tânăra a făcut dezvăluiri neașteptate despre viața ei.

Aliz, noua concurentă din sezonul 13 Mireasa, are 24 de ani și a revenit de curând în România. Tânăra s-a decis să vină în competiția show-ului matrimonial pentru a-și întemeia o familie.

Apariția fetei pe platoul de filmare a stârnit curiozitatea băieților. Aceștia au privit-o cu mare atenție pe Aliz. Unii au început să zâmbească în timp ce alții s-au concentrat asupra partenerelor cu care sunt într-o cunoaștere.

Cine este Aliz, noua concurentă din casa Mireasa sezonul 13

Noua concurentă de la Mireasa sezonul 13 a locuit în Spania timp de 18 ani, unde a lucrat în Resurse Umane. Odată cu revenirea în România, aceasta s-a îndreptat către un domeniu neașteptat. Tânăra a făcut cursurile de însoțitor de bord deoarece este o profesia care o pasionează din copilărie.

De asemenea, fata a mai scos în evidență că are o relație foarte specială cu cei doi frați ai săi.

„Sunt gospodină, atentă, grijulie, nu-mi plac certurile. (...) Sunt un pic impulsivă. În timpul liber îmi place mult să merg la sală. Eu am doi frați, pentru mine sunt totul în viața asta. Am o relație foarte strânsă cu sora mea (n.r. geamănă). Cu frații mei am fost mereu o echipă de când eram mici. Cu părinți a fost mai greu. Eu dacă aveam o durere mă duceam la frații mei pentru că ei mă înțelegeau. Mama este unguroaică, iar tata este român. (...) Sunt o persoană credincioasă”, a dezvăluit tânăra în materialul de prezentare.

„Am avut doar o relație de aproximativ 4 ani care s-a terminat acum 3 ani. Am ajuns la momentul în care era o relație toxică. Era gelos și agresiv. Nu a dat niciodată în mine. Am cunoscut și alți băieți, dar nu a fost să fie.”, a povestit Aliz despre viața amoroasă.

Mai mult, noua concurentă a vorbit și despre cum ar vrea să fie viitorul său partener: „Mi-ar plăcea ca bărbatul potrivit să fie sincer, grijuliu, loial și răbdător. (...) Îmi plac copiii, mi-aș dori trei copii dacă este să fie. Mi-ar plăcea să mergem amândoi la biserică. Vreau să mă descopăr și pe mine, să învăț din greșelile mele. Sunt pregătită să fac pasul cel mare.”

De asemenea, Aliz a precizat că părinții săi nu au fost de acord cu venirea ei în competiția show-ului matrimonial. În plus, ea a mai evidențiat că există un băiat în casa Mireasa care i-a atras atenția.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

