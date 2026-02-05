Mireasa, sezon 13. Care este motivul pentru care Paula lipsește din emisia live. Ce anunț a făcut Simona Gherghe

La începutul emisiei de astăzi din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 5 februarie 2026, Simona Gherghe a anunțat lipsa a doua concurente din emisiunea live. Acestea sunt Roxana și Paula. Iată care este motivul.

Înainte de a discuta despre primul material video din ediția de astăzi din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 5 februarie 2026, Simona Gherghe a ținut să evidențieze faptul că Roxana și Paula nu vor fi prezente în emisia live.

În urmă cu o zi, Roxana a primit cartonașul galben din partea Paulei. Așadar, fata nu are voie să discute cu Sebastian sau cu altcineva de pe platoul de filmare în cursul zilei de astăzi. De asemenea, aceasta trebuie să rămână în casă în timpul emisiei live.

Care este motivul pentru care Paula a lipsit astăzi, 5 februarie 2026, de la Mireasa: Meciul Iubirii

Printre absenții din platoul show-ului matrimonial se numără și Paula. Se pare că tânăra a fost nevoită să plece la un examen astăzi pentru că se află în sesiune. Fata o să revină în casă imediat ce va ieși din examinare.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Larisa nu ar refuza o întâlnire cu Marian. Cum a reacționat George: „Nu mi se pare tocmai în regulă”

„Sunt în livingul casei Mireasa într-o zi de joi, unde se află aproape toată lumea. Zic aproape pentru că avem două absente. Paula s-a dus la examen pentru că este sesiune, iar Roxana pentru că a primit un cartonaș galben”, a spus prezentatorea TV.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 5 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.