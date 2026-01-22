Mireasa, sezon 13. Cine este Claudia, tânăra campioană la box. Ce meserie a avut și cu ce se ocupă în prezent

Antena Căutare
În ediția din 22 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Claudia s-a prezentat și și-a spus povestea de viață. Află detalii despre tânăra care face box de performanță.

Publicat: Joi, 22 Ianuarie 2026, 16:45 | Actualizat Joi, 22 Ianuarie 2026, 17:18

Descoperă cine este Claudia de la Mireasa, câți ani are, cu ce se ocupă și ce fel de gândire are concurenta din sezonul 13. Aceasta a dezvăluit detalii despre meritele ei sportive, despre meseria avută și despre afacerea pe care o dezvoltă în prezent.

Una dintre concurentele care a decis să participa la emisiunea Mireasa: Meciul iubirii este Claudia. Tânăra are 28 de ani, s-a născut la Curtea de Argeș, dar locuiește în prezent în București. Este sportivă de performanță la box și Kempo MMA, tânăra a povestit că a fost crescută de bunica ei, în contextul în care tatăl ei a decedat într-un accident, iar mama și-a refăcut viața în stărinătate, acolo unde are doi copii. Din nefericire, tânăra nu a mai vorbit cu mama ei încă de când era mică și a spus că, deși femeia a mai venit în România, nu a căutat-o niciodată și nici nu i-a dat vreun telefon.

„Cel mai mare regret al meu este că nu l-am cunoscut pe tatăl meu. Îmi lipsește partea asta cu tata, uneori port o mască, să nu se vadă asta”, a zis Claudia, care nu de puține ori a fost criticată pentru felul său mult prea direct de a spune lucrurile.

„Sunt o persoană disciplinată, ambițioasă, hotărâtă. Sportul pe care îl practic m-a făcut să pun disciplina pe primul loc”, a zis tânăra, care este multiplă campioană națională la kemo MMA.

De asemenea, ea este campioană și la box feminin, cu titluri de campioană națională, și deține centura albastră în jiu jitsu brazilian. A practic în trecut și handbal de performanță, dar o accidentare dureroasă, ce îi creștea riscul de a dezvolta cancer, au determinat-o să renunțe la acest sport. Totuși, nu a renunțat la sport definitiv! Îi place viteza, iubește adrenalina și chiar deține o motocicletă.

Vrea să dezvolte o afacere în domeniul masajului sportiv și este antrenor online.

A lucrat în MAI timp de șapte ani, este fost cadru militar, căci a făcut parte din trupele de intervenție și a fost chiar singura fată din respectivul colectiv: „Am luptat cot la cot la fiecare misiune pe care am avut-o. Am renunțat pentru că am simțit că drumul meu e doar legat de sport”. Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 22 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii ca să afli și alte detalii.

Ca în fiecare sezon Mireasa, fanii emisiunii își pot susține favoriții votându-i prin SMS la 1272, pe platforma mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa. Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

colaj foto cu claudia de la mireasa: meciul iubirii
Dorian, Darius, Adrian, Alan, Alexandru, Sebastian, Ben, George, Marian sunt cei 9 băieți care au intrat în casa Mireasa în sezonul 13. Giulia, Claudia, Roxana, Larisa, Daniela, Halima, Diana, Paula, Amalia, Roxi sunt cele 10 concurente.

