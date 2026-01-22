Mireasa, sezon 13. Cine este Diana, tânăra din Chișinău cu zeci de medalii. Detalii inedite despre viața ei

În ediția din 22 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Diana s-a prezentat și și-a spus povestea de viață. Află detalii despre tânăra din Chișinău.

Descoperă cine este Diana de la Mireasa, câți ani are, cu ce se ocupă și ce fel de gândire are concurenta din sezonul 13. Aceasta a dezvăluit detalii despre meritele ei sportive, despre personalitatea sa, dar și despre așteptările pe care le are de la viitorul partener.

Cine este Diana, tânăra din Chișinău cu zeci de medalii. Ce detalii inedite s-au aflat despre viața ei, în ediția din 22 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii

Una dintre concurentele care a decis să participa la emisiunea Mireasa: Meciul iubirii este Diana. Concurenta are 24 de ani și vine din Chișinău, unde a practicat sport de performanță.

Tânăra a vorbit despre parcursul ei, despre disciplina care a format-o și despre valorile pe care le caută într-o relație, conturând astfel portretul bărbatului pe care și-l dorește alături și modul în care își imaginează o conexiune autentică.

„Sunt zodia Scorpion, m-am născut în Republica Moldova, am învățat business și administrație, sunt fondatoarea unei școli de fitness din Chișinău, fac femeile să fie mai flexibile, mai încrezătoare și mai feminine. Eu lucrez mai mult cu femei și copii, prefer să nu lucrez cu bărbați. Eu am crescut într-o familie mare, am două surori și doi frați. Suntem o familie prietenoasă, în care unul îl susține pe altul. Noi în casă vorbim rusă, dar eu am învățat limba română de la școală și din desene animate. Cu bunica vorbesc în limba română. Eu cred că vorbesc bine, doar îmi lipsește practica. Mi-am pus ca scop asta, să îmi reamintesc limba română. E ca un challenge pentru tine. Vreau să contruiesc o relație bazată pe respect, echilibru și căldură”, a dezvăluit tânăra.

Diana a practicat gimnastica ritmică timp de 15 ani, a făcut parte din echipa națională a României și a Moldovei, a fost campioană și are zeci de medalii. De la 3 ani și până la 18, aceasta și-a dedicat tot timpul și energia sportului.

Spune că a avut o singură relație până acum și că acum se consideră pregătită să înceapă o relație nouă, având gânduri serioase de viitor.

Își dorește un bărbat mai mare, mai matur, care să îi ofere respect și care să fie asumat. Spune că își dorește să se căsătorească și să facă doi copii și că mutarea într-o altă țară nu reprezintă pentru ea un impediment în calea iubirii.

Dorian, Darius, Adrian, Alan, Alexandru, Sebastian, Ben, George, Marian sunt cei 9 băieți care au intrat în casa Mireasa în sezonul 13. Giulia, Claudia, Roxana, Larisa, Daniela, Halima, Diana, Paula, Amalia, Roxi sunt cele 10 concurente.