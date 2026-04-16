Mireasa, sezon 13. Raluca, noua concurentă, a intrat în emisiune. Ce băiat înalt spune că i-a atras atenția

Raluca, noua concurentă din sezonul 13 Mireasa, a intrat în competiție în ediția de pe 16 aprilie 2026. Tânăra a spus că un anume concurent i-a atras atenția.

Raluca are 25 de ani, este absolventă de Politehnică, este content creator în cadrul unei firme, are și o mică afacere în care vinde produse coreene. Un concurent din casa Mireasa înalt cu tatuaj pe mână i-a atras atenția. Dorian este înalt și are tatuaje pe mâini.

Raluca își dorește un partener pasionat de sport, cu un stil de viață sănătos, înalt, frumos, nu foarte cuminte, nici foarte vagabond, educat. În schimbul acestor calități, Raluca spune că oferă timp și iubire.

Deși este la bază ingineră, Raluca face stand-up comedy și a fost semifinalistă iUmor.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.